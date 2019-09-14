https://static.news.ru/photo/b6d5664a-d6e7-11e9-9908-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammad/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Боевики террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России) не позволяют мирным жителям сирийской провинции Идлиб покинуть территории, подконтрольные радикалам. Гуманитарный коридор «Абу-Духур» около одноимённого населённого пункта готов принять беженцев.

Поступает информация о том, что боевики <...> не позволяют нескольким автомобилям вывезти население из Идлиба, они обстреляли эти автомобили, — сообщает телеканал Ikhbariya .

Обстановка в сирийском Идлибе станет главной темой переговоров лидеров РФ, Турции и Ирана на саммите по Арабской Республике в Анкаре, рассказал турецкий глава Реджеп Эрдоган. Форум стартует 16 сентября текущего года.

Незадолго до выступления президента Турции глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что война в Сирии «действительно закончилась». По его словам, остаются некоторые очаги напряжённости, но они сохраняются только на территориях, неподконтрольных Дамаску.

Ранее News.ru сообщал, что в Идлибе сирийцы устроили крупнейшие за последние несколько лет протесты. Они жгут портреты президента Турции и государственные флаги соседней страны.