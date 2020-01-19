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Около ста военных и мирных жителей погибли в Сирии в результате атак и обстрелов боевиков с 16 января.

С 16 января текущего года в результате атак и обстрелов боевиков погибло 47 и ранено 77 военнослужащих Сирийской Арабской Армии. Убит 51 и ранены 116 мирных жителей, — цитирует ТАСС...