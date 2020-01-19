Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Сирийские боевики стали активно применять боеприпасы и оружие стран Североатлантического альянса. Об этом заявил глава российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Юрий Боренков.

Если ранее незаконные вооружённые формирования в основном применяли оружие кустарного производства, то сейчас активно используют штатные боеприпасы и оружие стран НАТО, — цитирует ТАСС Боренкова.

Ранее NEWS.ru писал, что около ста военных и мирных жителей погибли в Сирии в результате атак и обстрелов боевиков с 16 января.

 

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