Боевики ИГ устроили взрыв на газопроводе в Сирии

https://static.news.ru/photo/a9231012-7905-11eb-bb70-96000091f725_660.jpg Фото: Handout/Global Look Press

На востоке Сирии боевики террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) подорвали газопровод. В результате в двух местах возникло возгорание.

Инцидент произошёл в провинции Дейр-эз-Зор. К месту взрыва направлены пожарные и ремонтные бригады, сообщает агентство SANA со ссылкой на министерство нефти и минеральных ресурсов Сирии.

Боевики неоднократно наносили удары по нефте- и газопроводам на востоке САР. В ряде случаев для этого применялись боевые беспилотные летательные аппараты. В августе 2020 года Сирия оказалась полностью обесточена в результате подрыва участка Арабского газопровода между районами Думайра и Адры в провинции Дамаск. Взрыв привёл к падению давления газа на электростанции Дейр-Али и это повлекло за собой остановку работы остальных станций.

Ранее NEWS.ru писал, что в Минобороны РФ предупредили о подготовке террористами провокации в Сирии. По данным ведомства, боевики на нескольких грузовиках доставили в район населённого пункта Тарманин ёмкости с отравляющими веществами для инсценировки химической атаки и её последствий в виде погибших и пострадавших среди мирного населения. В дальнейшем террористы планировали возложить вину на официальные власти.