Боевики «Джебхат ан-Нусры» обстреляли населённые пункты в Сирии

Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Александр Щербицкий сообщил о происшествии. По его словам, боевики террористической группировки «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в РФ) обстреляли несколько населённых пунктов в Сирии.
Зафиксировано два обстрела населённого пункта Кафер-Рума в провинции Идлиб, один обстрел населённого пункта Икко в провинции Латакия, один обстрел населённого пункта Мизназ в провинции Алеппо со стороны позиций террористической организации «Джебхат ан-Нусра», — цитирует Щербицкого РИА Новости.
На данный момент российская военная полиция продолжает патрулирование в Алеппо. Оно проходит по маршруту аэродром Квайрес — Метрас — Айн-Иса — Махмудли — аэродром Квайрес.
Как ранее информировал NEWS.ru, в Китае считают, что танк Т-14 «Армата» в Сирии деморализует террористов.