https://static.news.ru/photo/96b9ecd4-24f1-11ea-b968-fa163e074e61_660.jpg Фото: Altan Gocher/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Незаконные вооружённые формирования дважды атаковали армию Сирии. В результате одного из нападений погибли шесть человек.

Об этом сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Юрий Боренков. По его словам, отряд группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ), состоящий примерно из 100 человек, попытался прорваться в сторону Карратин-эль-Кебира. Артиллерии вооружённых сил удалось остановить атаку, нападавшие понесли значительные потери, передаёт ТАСС.

Позже боевики попытались напасть при помощи минированного бронеавтомобиля недалеко от Сукайята. Правительственные войска уничтожили транспортное средство. При этом шесть военных погибли, ещё 13 получили повреждения.

Накануне сирийская армия отразила несколько атак в провинциях Идлиб и Алеппо. Нападающие принадлежали различным группировкам. В ходе столкновений погибли трое военных, ещё 25 были ранены, писал NEWS.ru.