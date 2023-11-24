Боевая пауза будет короткой: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу Минобороны Израиля: операция в Газе займет еще не менее двух месяцев

Фото: Yasser Qudih/XinHua/Global Look Press

Военная операция Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в секторе Газа продлится еще минимум два месяца, а предстоящая гуманитарная пауза в боевых действиях будет непродолжительной, заявил министр обороны Израиля Йоав Галант. Об этом он сказал на встрече с военнослужащими 13-й флотилии — спецподразделения израильских ВМС.

Израильские войска останутся на позициях внутри сектора Газа во время паузы в боевых действиях, отметил официальный представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари. По его словам, все передвижения военнослужащих оговорены в соглашении об освобождении части заложников во время временного перемирия.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения палестино-израильского конфликта днем 23 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

В Палестине пригрозили Израилю «иной ценой» за военных

Израилю придется заплатить за освобождение своих военнослужащих, удерживаемых в заложниках в секторе Газа, другую цену, чем за освобождение гражданских лиц, заявил член руководства «Исламского джихада» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Али Абу Шахин. По его словам, в палестинской организации считают, что у солдат «иная цена».

Удар по школе в секторе Газа, уничтожение командующего ВМС ХАМАС

Здание школы Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) на севере сектора Газы было атаковано ракетами израильской авиации. В результате погибло более 30 человек.

По словам представителя Палестинского общества Красного Полумесяца, школа Абу Хусейн в лагере Джабалия служила убежищем для нескольких тысяч переселенцев. Представитель также отметил, что число жертв может увеличиться из-за наличия множества тяжелораненых.

Армия обороны Израиля в городе Хан-Юнис на юге сектора Газа уничтожила командующего военно-морскими силами ХАМАС, говорится в заявлении военных. Операция по его уничтожению готовилась и была проведена под руководством разведки ЦАХАЛ и спецслужбы Шин-Бет. Израильские военные добавили, что в результате удара по командующему ВМС палестинского движения погиб еще один оперативник ХАМАС.

Израиль отпускает заключенных

Израиль в рамках соглашения с палестинским движением ХАМАС 24 ноября отпустит 39 палестинских заключенных. Израильский чиновник рассказал, что среди тех, кто обретет свободу, будут женщины и дети.

Израильская сторона доставит палестинцев в города на Западном берегу реки Иордан, но сделает это после того, как ХАМАС освободит заложников, в настоящее время удерживаемых в секторе Газа.

Россиян продолжают эвакуировать из Газы

Еще одна группа эвакуированных из сектора Газа россиян доставлена в РФ. Самолет Ил-76 МЧС России, выполняющий спецрейс из Каира, совершил посадку в аэропорту Домодедово, на борту находится 103 человека, включая 47 детей.

Все они были эвакуированы через КПП «Рафах». В МЧС уточнили, что всего за последние сутки границу сектора пересек 101 россиянин. С момента эвакуации — 750 человек.

Израиль не поверил в атаку ХАМАС 7 октября

Дежурные военнослужащие на границе Израиля с сектором Газа, постоянно наблюдающие и анализирующие видео и другие данные, поступающие из анклава, за несколько недель до нападения отправили подробный отчет главе разведки в южном командовании Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). Представители ВС заявили, что доклад включал в себя предупреждения о готовящейся атаке, однако высокопоставленный офицер назвал данные «воображаемым сценарием».

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