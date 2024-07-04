«Близки к заключению»: в Израиле оценили шансы на сделку с ХАМАС Минобороны Израиля: Тель-Авив близок к прекращению огня с ХАМАС в секторе Газа

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израиль максимально приблизился к возможности заключения сделки по прекращению огня с палестинским движением ХАМАС и освобождению заложников, привел израильский 12-й канал заявление министра обороны еврейского государства Йоава Галанта. По его словам, переговоры с радикалами проходят через посредников.

Мы как никогда близки к заключению сделки. <...> Еще месяц назад я пессимистично оценивал возможность скорейшего заключения сделки, — признался глава МО.

При этом в канцелярии министра отказались комментировать высказывания Галанта. Министр выступил с заявлением во время встречи с родственниками заложников, удерживаемых в секторе Газа, констатировали журналисты.

Ранее премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил, что Израиль готов прекратить боевые действия в секторе Газа на 42 дня ради освобождения заложников. Однако, по его словам, ЦАХАЛ по истечении этого срока продолжит войну, пока не достигнет всех поставленных целей. В их числе — полное уничтожение палестинского движения ХАМАС.

До этого Армия обороны Израиля в результате успешного авиаудара в Рафахе ликвидировала главу штаба палестинского радикального движения на Западном берегу реки Иордан. Воздушную атаку совершили в районе Таль-ас-Султан. Определить местонахождение цели помогли точные разведывательные данные.