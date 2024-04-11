Ближний Восток ждет ядерная война? К чему приведет удар Ирана по Израилю

Фото: Sobhan Farajvan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Агентство Bloomberg пишет, что США считают неизбежным крупный ракетный удар Ирана по Израилю. Как и куда будет бить Исламская Республика и чем ответит ЦАХАЛ? NEWS.ru попросил высказать свое мнение о ситуации на Ближнем Востоке военного обозревателя и журналиста Алексея Суконкина.

В ожидании ответа

— Конечно, предполагаемый удар Ирана будет ответом на израильскую атаку на дипломатический комплекс в сирийской столице Дамаске, когда Израиль наплевал на все международные правила и совершил преступление.

Иран действительно располагает ракетами, которые способны достичь целей в Израиле и нанести поражение инфраструктуре, но и еврейское государство обладает хорошо выстроенной системой противоракетной, противовоздушной обороны, способной помешать этому удару. Наверняка сейчас специалисты Ирана просчитывают вероятность успеха своей кампании, ведь если будет запущено 100 ракет, а 98 из них собьют, то авторитет республики сильно пострадает.

С другой стороны, Иран глубоко изучает российский опыт нанесения ракетных ударов и планирует такой обстрел, который будет предварять массированная атака беспилотными аппаратами. Они отвлекут на себя противоракетную оборону Израиля, и, когда ПВО будет перегружена борьбой с многочисленными БПЛА, будет нанесен и ракетный удар.

Фото: Ammar Safarjalani/XinHua/Global Look Press Сирия, Дамаск

Игра по-крупному

— Конечный результат будет зависеть от того, куда Тегеран будет бить. Есть такие точки, удар по которым как пощечина: весь мир увидит, что Иран старался и у него получилось. А еще можно поразить настолько важный критический объект, что в отместку Израиль применит ядерное оружие.

Мы стоим на пороге ситуации, когда либо одни исполнят и другие утрутся и на этом все закончится, либо случится такой виток эскалации, который разовьет огромный конфликт на Ближнем Востоке. Уверен, что США сейчас делают все, чтобы эта большая война началась, потому что чисто экономически им это очень выгодно. Они даже пытаются проводить какие-то провокации, например, заявляя об эвакуации своих диппредставительств и граждан в регионе, о прекращении полетов гражданской авиации. Они соглашаются с решительностью действий Ирана, тем самым еще больше его провоцируя.

А еще несколько дней назад появилась информация, что Штаты по дипломатическим каналам попросили Исламскую Республику не бить по американским объектам на Ближнем Востоке. Это тоже в какой-то степени провокационный момент, он показывает мнимую слабость Америки, которая с военной точки зрения на самом деле очень сильная.

Что будет делать Израиль

— Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) будет привлекать резервистов по линии ПВО, которых еще не призывали в войска, потому что справлялись имеющимися силами. Количество боевой техники не изменится, но с пополнением ресурсов снизится нагрузка на действующих служащих, получится более эффективно наладить работу.

Вообще, ПВО Израиля построена на таких принципах, что военные постоянно ждут какого-то подвоха со стороны соседей, система работает эффективно и много чего сбивает. Но всегда можно придумать способ ее преодолеть. Иранцы не торопятся с атакой как раз потому, что выстраивают все организационные вопросы для четко спланированного массированного удара.

Фото: Iranian Defence Ministry/Keystone Press Agency

А что с Палестиной?

— Палестина для Израиля и арабского мира — это как Украина во взаимоотношениях России и Запада. Просто площадка, на которой ХАМАС и «Хезболла» могут поупражняться в борьбе с ЦАХАЛ. К сожалению, израильские военные, наплевав на все международные конвенции и законы, сносят там дома и расчищают территорию, в том числе и ради банального расширения. Израиль будет делать все, чтобы Палестина не получила статус полноценного государства.

Ее шансы на дальнейшее существование зависят от того, сможет ли международное сообщество каким-то образом надавить на США, чтобы признать палестинский суверенитет. Потому что именно Штаты — главный поджигатель на Ближнем Востоке.

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