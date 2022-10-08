Тело в дело: Египет собрался бороться с нелегальной торговлей органами Египетские власти намерены разработать законодательство в отношении донорства человеческих органов, чтобы пресечь работу нелегальных трансплантологов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Долгое время в Египте донорство органов было табуированной темой из-за религиозного и культурного неприятия этой идеи. Но, стремясь сократить отставание в области медицины от более развитых стран региона, египетское правительство в настоящее время работает над мерами, которые могли бы облегчить процесс донорства и пересадки органов. Так министр, здравоохранения и народонаселения Египта Халед Абдель-Гаффар в конце сентября признал, что страны Персидского залива, особенно ОАЭ, Катар и Кувейт, уже имеют явный прогресс в данной области, поэтому Египту стоит тоже ускорить работу. Министр пообещал создать в Каире новый центр трансплантации — крупнейший на Ближнем Востоке и в Африке, а также разработать автоматизированную базу данных доноров и пациентов.

Первая операция по трансплантации органов была проведена в Египте еще в 1976 году, но проработанной правовой базы, которая могла бы регулировать процесс, с тех пор так и не появилось. Появившиеся ранее нормативные акты, грубя говоря, лишь запрещали пересаживать органы от умерших людей, никак не регулируя бизнес в отношении живых доноров.

Тем не менее Египет стал крупнейшим центром пересадки органов в Северной Африке и одним из главных в мире. Это произошло благодаря низким ценам на органы для трансплантации, в результате чего во многом благодаря расплывчатому законодательству в стране появился большой черный рынок для этого специфического бизнеса. В своей книге «Торговая жизнь» преподаватель права Ливерпульского университета Шон Колумб пишет, что в личном разговоре один из египетских участников этого рынка рассказал, что проводит от тридцати до сорока операций по пересадке органов в неделю и мог бы делать еще столько же, поскольку органов для трансплантации хватает, но ему это не нужно, ибо «денег и так с избытком». Как отмечает Колумб, подпольные операции, как правило, проходят в полулегальных медицинских центрах и не в лучших условиях.

Основной источник донорских органов в Египте — выходцы из бедных соседних стран вроде Судана, Эфиопии и Эритреи, которых хватает в Египте. Многие беженцы понимают, что их шансы благополучно добраться до Европы невелики, поэтому для начала стараются попасть хотя бы в Египет, чтобы оттуда попытаться официально получить убежище в западных странах. Однако в Египте их уже поджидают. Например, мигрантов захватывают некие бандиты, требующие большой выкуп. Если же денег нет, то предлагается альтернатива — лечь на операционный стол, после чего пленника отпускают.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Иногда мигранты сами продают свои органы, чтобы получить деньги на жизнь. Ведь чтобы легально находиться даже на территории Египта в ожидании возможности перебраться в Европу, а также устроиться на работу на законных основаниях, им надо зарегистрироваться в Управлении Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН). Процесс этот небыстрый и может занимать до нескольких лет. Учитывая, что мигранты большую часть своих скудных средств уже потратили на дорогу, им, чтобы выжить, приходится отдавать последнее — часть себя. Торговцы органами всегда присматривают за такими уязвимыми группами и держат рядом с ними своих агентов.

Потенциальных доноров уверяют, что они делают благое дело — спасают чью-то жизнь, ну и, конечно, соблазняют деньгами, но часто недоплачивают, а могут и вообще отказаться платить.

Я проснулась в комнате после операции и начала кричать. У меня на спине был огромный шрам. Я не знала, что он будет таким большим. Мы договаривались, что у меня будет маленький разрез внизу живота. Мне было так страшно. Я кричала, что «это неправильно, вы обманули меня». В итоге я нарушила закон, лишилась почки, а главное, мне даже не заплатили, — рассказала Хиба, которая попала в Египет из Эритреи. За ее почкой, скорее всего, приехали больные из США, Саудовской Аравии или других стран.

Для торговцев органами мигранты — идеальная добыча, учитывая их неясный правовой статус. Даже если пострадавшие обратятся в правоохранительные органы, им, скорее всего, никто не поможет. Были случаи, когда выходцы из Африки жаловались египетским властям, что их обманули. Например, должны были заплатить $6 тыс. за почку, а дали всего $2 тыс. Им отвечали: это не наша забота, иди в ООН, мы работаем только с гражданами Египта. Иногда полиция даже угрожала мигрантам арестом, называя «участниками незаконного бизнеса». Наслушавшись таких историй, другие пострадавшие вообще перестают куда-либо обращаться с жалобами, но продолжают продавать свои органы, не имея другого выхода.

Еще одно последствие — многие из тех, кто стал донором, получают проблемы со здоровьем, ведь операции проводятся наспех, иногда в антисанитарных условиях, на ржавых столах, а квалификация медиков, изымающих органы, оставляет желать лучшего.

Официально Египет, конечно, против такого жуткого бизнеса, и год за годом власти обещают разобраться с проблемой, но сделать это не так просто. В черную трансплантологию вовлечены не только государственные больницы, но даже посольства. Так, в 2019 году расследование катарского агентства Al Jazeera раскрыло, что в незаконной торговле органами участвует посольство Йемена в Каире.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Схема работала следующим образом: неимущего йеменца привозили в Каир, тщательно проводили операцию, выплачивали все до последнего «кырша» (копейки), а затем благополучно возвращали на родину. Через некоторое время с ним снова связывались и просили найти других людей, которые были бы не против поехать «на заработки». В качестве вознаграждения ему предлагали $1000 за каждого нового донора. Йеменская организация по борьбе с торговлей людьми сообщает, что десятки тысяч йеменцев ездят в Каир продавать органы, а затем сами становятся такими посредниками.

Йеменских доноров в этом бизнесе настолько много, что для них даже выделена отдельная больница. Наибольший спрос на органы йеменцев почему-то идет от граждан США и Саудовской Аравии.

Честно говоря, наша работа была бы невозможна без сотрудничества с государственными органами, особенно теми, что находятся в самом Йемене. Они значительно облегчает нам процесс перевозки йеменцев в Египет и обратно, — рассказал египетский брокер органов агентству Al Jazeera.

В 2010 году, чтобы хоть как-то разрешить ситуацию, египетские власти разрешили брать органы у умерших людей, если они дали согласие при жизни. Но закон остался лишь на бумаге — механизм для официального донорства так и не был разработан. Неясно даже, что имеется в виду под смертью реципиента. Так, египетские власти признают только биологическую смерть, когда человек окончательно мертв. Между тем бывают ситуации, когда мозг человека уже перестал функционировать, но тело продолжает жить, так как поддерживается системами жизнеобеспечения. Этот вариант для донорства предпочтительнее, потому что многие внутренние органы еще живы. И в данном случае закон никак не регулирует возможность или невозможность изъятия органов. Плюс пациенты, нуждающиеся в пересадке, как правило, предпочитают, чтобы им имплантировали органы от живых людей.

Кроме того, большая часть населения Египта весьма религиозна, а значит, вообще не приветствует пересадку органов. Как считают многие исламские ученые, тела людей принадлежат только Аллаху, поэтому самим распоряжаться ими, добавляя или удаляя что-то, нельзя. Такой общественный подход тоже тормозит разработку законодательства. Правда, в прошлом году известные представители египетской творческой интеллигенции призвали правительство легализовать и популяризировать донорство органов. Похоже, что египетские власти услышали этот призыв.

Мы готовы внедрять и расширять систему донорства. Необходимо разработать четкую правовую систему. Мы уже обсудили ее с Аль-Азхаром (один из главных в мире исламских университетов в Каире, а также аппарат религиозного управления. — NEWS.ru), Коптской христианской церковью и гражданским обществом, — заявил в конце сентября министр здравоохранения и народонаселения Египта.

Вскоре египетская религиозная организация «Дар аль-Ифта», которая консультирует судей и правительственные органы в отношении законов ислама, выпустила религиозное предписание, в котором разрешило донорство органов. Возможно, это сможет помочь снять стигму с донорства, которая уже давно сошла на нет во многих мусульманских странах.

Необходимо организовать крупномасштабные религиозные и медицинские общественные кампании, чтобы информировать граждан о преимуществах и важности донорства органов для помощи пациентам. Это позволит создать запас органов для нужд центра трансплантации, — рассказал агентству Al-Monitor нейрохирург из клиники Каирского университета профессор Ваэль аль-Махди.

Так что на этот раз правительство Египта, похоже, настроено более серьезно заняться реализацией закона о донорстве, но, учитывая сильные предубеждения египтян, пока непонятно, хватит ли сил общественных кампаний, чтобы убедить граждан, что пересаживать органы мертвого человека себе или своим родственникам — это не «сатанинское наваждение», а наоборот, — проявление альтруизма и любви как к людям, так и ко Всевышнему.