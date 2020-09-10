Бессменный президент: Башар Асад отмечает 55-летие

11 сентября исполняется 55 лет лидеру Сирии и верховному главнокомандующему вооружёнными силами Арабской Республики Башару Асаду.
Врач-офтальмолог по специальности, Асад пошёл в большую политику, выполнив волю своего отца Хафеза и став его преемником. Уже на следующий день после его смерти в 2000 году Башар был назначен верховным главнокомандующим ВС. Сирийский парламент даже изменил конституцию, снизив минимальный возраст кандидата в президенты до 34 лет специально для его избрания на эту должность.
Асад занимал пост главы государства по итогам безальтернативных выборов в 2000 и 2007 годах. В 2014-м он победил на первых альтернативных выборах, набрав 88,7% голосов.
Асад крепко держит бразды правления в своих руках в течение 20 лет, несмотря на то что с 2011 года в Сирии бушует гражданская война. Его отставки не раз добивались США, их союзники и сирийские оппозиционеры, но безуспешно.
Россия поддерживает Асада в борьбе с терроризмом и в сохранении сирийского государства. Президент САР проводил встречи с российским коллегой Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.
Асад женат на Асме аль-Асад, происходящей из влиятельной суннитской семьи.
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Семья Асад. Слева направо: Башар, Хафез Асад (отец), Махер (брат), Аниса Махлуф (мать), Маджид (брат), Бушра (сестра) и Басиль (брат), 1970-е годы
Public Domain
Семья Асад, 1993 год
Public Domain
2013 год
Sana/Global Look Press
SyrianPresidency/Facebook.com
SyrianPresidency/Facebook.com
Башар Асад и Асма аль-Асад
SyrianPresidency/Facebook.com
Дамаск, 2011 год
Li Muzi/Global Look Press
SyrianPresidency/Facebook.com
Дамаск, 2014 год
Pan Chaoyue/Global Look Press
SyrianPresidency/Facebook.com
Хмеймим, 2017 год
twitter.com/sayed_ridha/Global Look Press
Сергей Шойгу и Башар Асад, 2016 год
Vadim Savitsky/Global Look Press
Хмеймим, 2017 год
twitter.com/Presidency_Sy/Global Look Press
SyrianPresidency/Facebook.com
Владимир Путин и Башар Асад, 2018 год
Mikhail Klimentyev/Pool/Global Look Press
Дамаск, 2011 год
Bassim/Global Look Press
SyrianPresidency/Facebook.com
Дамаск, 2011 год
x99/Global Look Press
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