11 сентября исполняется 55 лет лидеру Сирии и верховному главнокомандующему вооружёнными силами Арабской Республики Башару Асаду.

Врач-офтальмолог по специальности, Асад пошёл в большую политику, выполнив волю своего отца Хафеза и став его преемником. Уже на следующий день после его смерти в 2000 году Башар был назначен верховным главнокомандующим ВС. Сирийский парламент даже изменил конституцию, снизив минимальный возраст кандидата в президенты до 34 лет специально для его избрания на эту должность.

Асад занимал пост главы государства по итогам безальтернативных выборов в 2000 и 2007 годах. В 2014-м он победил на первых альтернативных выборах, набрав 88,7% голосов.

Асад крепко держит бразды правления в своих руках в течение 20 лет, несмотря на то что с 2011 года в Сирии бушует гражданская война. Его отставки не раз добивались США, их союзники и сирийские оппозиционеры, но безуспешно.

Россия поддерживает Асада в борьбе с терроризмом и в сохранении сирийского государства. Президент САР проводил встречи с российским коллегой Владимиром Путиным и главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Асад женат на Асме аль-Асад, происходящей из влиятельной суннитской семьи.

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