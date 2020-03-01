https://static.news.ru/photo/76ae0008-5c03-11ea-a1cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Juma Mohammed/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия Турции провела массированную атаку на военный аэродром, расположенный в районе сирийского Алеппо. Он подвергся ударам беспилотников и артиллерии.

Аэродром был уничтожен, сообщает Anadolu. Агентство отмечает, что на этот объект в пригородном районе Нейраб перед ударом турецких военных армия Сирии перебросила всю авиационную технику с аэродрома в другом пригороде Алеппо Кувейрасе, прежде подвергшегося атаке.

Ранее NEWS.ru сообщал, что командование сирийской группировки войск РФ отказалось гарантировать безопасность полётов турецкой авиации над провинцией Идлиб, где началось открытое противостояние армий Сирии и Турции. Сирийское правительство вынужденно закрыло воздушное пространство над Идлибом после уничтожения двух бомбардировщиков Су-24 турецкими истребителями F-16.