Армия Турции провела массированную атаку на военный аэродром, расположенный в районе сирийского Алеппо. Он подвергся ударам беспилотников и артиллерии.
Аэродром был уничтожен,
Ранее NEWS.ru сообщал, что командование сирийской группировки войск РФ отказалось гарантировать безопасность полётов турецкой авиации над провинцией Идлиб, где началось открытое противостояние армий Сирии и Турции. Сирийское правительство вынужденно закрыло воздушное пространство над Идлибом после уничтожения двух бомбардировщиков Су-24 турецкими истребителями F-16.
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