Беспилотники США за сутки девять раз нарушили воздушное пространство Сирии

Фото: US Navy/Navy Office of Information/Global Look Press

Беспилотники международной «коалиции» во главе с США в Сирии за сутки девять раз нарушили протоколы деконфликтации. Они связанны с несогласованными полетами беспилотников, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Арабской Республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить в ходе брифинга.

За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано девять случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с не согласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, — сказал он.

По его словам, около зоны Эт-Танф зарегистрировано 18 нарушений протоколов американскими истребителями F-35 и F-16, а также двумя парами самолетов Typhoon и двумя многоцелевыми БПЛА MQ-1C «коалиции». Эти полеты не были согласованы, уточнил Кулить.

Ранее стало известно, что два истребителя F-35 международной «коалиции» во главе с США допустили опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией. Инцидент произошел на высоте около 6500 метров в районе Эт-Танф. Столкновение удалось предотвратить благодаря высокому профессионализму российского летчика, своевременно принявшего все необходимые меры.