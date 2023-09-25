Беспилотники США за сутки девять раз нарушили воздушное пространство Сирии

Фото: Timothy L. Hale/ZUMAPRESS/Global Look Press

Беспилотники коалиции во главе с США за сутки девять раз нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике контр-адмирал Вадим Кулить в ходе брифинга. По его словам, такими действиями американская коалиция продолжает создавать опасные авиационные инциденты, а также обострять остановку в Сирии.

За сутки со стороны «коалиции» зафиксировано 9 случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано 9 нарушений тремя парами истребителей F-16 и тремя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C «коалиции», — говорится в заявлении.

Ранее стало известно, что два истребителя F-35 международной «коалиции» во главе с США допустили опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией. Инцидент произошел на высоте около 6500 метров в районе Эт-Танф. Столкновение удалось предотвратить благодаря высокому профессионализму российского летчика, своевременно принявшего все необходимые меры.