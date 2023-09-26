Беспилотники США семь раз нарушили протоколы деконфликтации в Сирии

Фото: US Navy/Global Look Press

Беспилотники международной коалиции во главе с США за сутки семь раз нарушили воздушное пространство Сирии, сообщил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в арабской республике (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить на брифинге. Подобными действиями коалиция создает опасные предпосылки авиационных происшествий, отметил он.

За сутки со стороны коалиции зафиксировано семь случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений двумя парами истребителей F-16 и двумя многоцелевыми беспилотными летательными аппаратами MQ-1C коалиции, — сказал Кулить.

Ранее стало известно, что два истребителя F-35 международной коалиции во главе с США допустили опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией. Инцидент произошел на высоте около 6500 метров в районе Эт-Танф. Столкновение удалось предотвратить благодаря высокому профессионализму российского летчика, своевременно принявшего все необходимые меры. За минувшие сутки самолеты и беспилотные аппараты коалиции создавали опасные ситуации в районе Эт-Танф, над которым пролегают воздушные трассы.