Беспилотники США несколько раз нарушили воздушное пространство Сирии ЦПВС: США в Сирии четыре раза за сутки нарушили протоколы деконфликтации

Фото: Kalashnikov Media/Global Look Press

За последние 24 часа международная «коалиция» под командованием США в Сирии четыре раза нарушила соглашения о деконфликтации, заявил контр-адмирал, заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии (ЦПВС) Вадим Кулить в ходе брифинга. По его словам, американские беспилотники пересекали сирийскую границу без согласования с Россией.

За прошедший день «коалиция» четыре раза нарушила соглашения о деконфликтации, действующие согласно Протоколам от 9 декабря 2019 года. Нарушения связаны с проведением полетов беспилотных летательных аппаратов без предварительного согласования с российской стороной, — подчеркнул Вадим Кулить.

Контр-адмирал также отметил, что нарушения были зафиксированы в районе Эт-Танф. Там в течение суток наблюдались четыре инцидента с участием истребителей F-16, Rafale и беспилотных летательных аппаратов MQ-1C, принадлежащих «коалиции».

Ранее стало известно, что два истребителя F-35 международной «коалиции» во главе с США допустили опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией. Инцидент произошел на высоте около 6500 метров в районе Эт-Танф. Столкновение удалось предотвратить благодаря высокому профессионализму российского летчика, своевременно принявшего все необходимые меры.