Беспилотники атаковали базу США в Сирии Al Mayadeen: военная база США подверглась атаке БПЛА на востоке Сирии

Фото: Armin Weigel/dpa/Global Look Press

Беспилотные летательные аппараты атаковали военную базу, находящуюся под контролем США, в провинции Дейр-эз-Зор на востоке Сирии, сообщает телеканал Al Mayadeen. При этом информации о последствиях нападения не приводится.

По данным телеканала, в атаке участвовали три беспилотника. Утверждается также, что с базы доносились звуки сильных взрывов.

Ранее несколько американских военнослужащих получили различные ранения в результате обстрела базы США Айн-аль-Асад на западе Ирака. По информации Пентагона, радикалы, поддерживаемые Ираном, выпустили несколько баллистических ракет по базе. Большую часть снарядов перехватили системы ПВО, но некоторые все же достигли своей цели.

Кроме того, три американских военнослужащих погибли в результате атаки на базу США в Иордании на границе с Сирией. Еще более 30 человек пострадали. Президент США Джо Байден возложил ответственность за атаку на радикальные группировки, поддерживаемые Ираном. При этом иракская группировка «Катаиб Хезболла», входящая в движение «Исламское сопротивление Ирака», заявила о готовности нанести ответный удар по американским базам на Ближнем Востоке. Радикалы намерены пойти на этот шаг, если Вашингтон решит отомстить за гибель трех своих военнослужащих.