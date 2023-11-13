Беспилотники атаковали американские военные базы в Сирии Al Mayadeen: БПЛА нанесли удар по двум военным базам США на востоке Сирии

Фото: US Navy/via Globallookpress.com

Две военные базы Соединенных Штатов в Сирии подверглись атаке беспилотных летательных аппаратов, сообщило Al Mayadeen. По его информации, после удара дронов на востоке страны прогремели два взрыва.

Как передает издание, беспилотники атаковали американскую базу к югу от города Румейлан и еще одну недалеко от населенного пункта Хасеке. Информация о жертвах и причиненном ущербе пока не приводится.

Ранее движение «Исламское сопротивление Ирака» заявило об атаке на американскую военную базу в городе Эт-Танф с использованием беспилотников. Данные о жертвах или материальном ущербе не сообщались.

Тем временем президент США Джо Байден приказал нанести удары по проиранским группам, которые дислоцируются на востоке Сирии. По словам министра обороны Ллойда Остина, американский лидер принял такое решения для защиты военных США и интересов страны. Глава Пентагона подчеркнул, что высокоточные удары нанесли по тренировочному центру и укрытию членов группировки.

По данным военного ведомства США, за последний месяц американские войска в Ираке и Сирии около 50 раз подвергались нападениям. В настоящее время на территории сирийского государства находятся около 900 американских военных, в Ираке — 2500.