Беспилотник США опасно сблизился с Су-34 ВКС России в Сирии ЦПВС: беспилотник США опасно сблизился с истребителем Су-34 ВКС России в Сирии

Фото: Staff Sgt. Jason Grabiec/Keystone Press Agency/Global Look Press

БПЛА MQ-9 Reaper

Беспилотник международной коалиции, которую возглавляют США, опасно сблизился с российским Су-34 в небе Сирии, сообщил замглавы центра по примирению враждующих сторон в САР Олег Гуринов. По словам контр-адмирала, которые приводит ТАСС, инцидент с участием БПЛА MQ-9 Reaper произошел утром 28 июля.

На высоте 5 000 м в районе населенного пункта Нафла провинции Ракка в очередной раз было зафиксировано опасное сближение беспилотного летательного аппарата MQ-9 коалиции с самолетом Су-34 ВКС России, — отметил Гуринов.

Офицер добавил, что полет БПЛА снова не был деконфликтован, столкновения удалось избежать только благодаря высокому профессионализму российских военных летчиков.

Гуринов 23 июля рассказал об аналогичном инциденте в Сирии с беспилотником MQ-9 Reaper. Тогда БПЛА совершил опасное сближение с российскими самолетами в районе города Эль-Баб. Российские пилоты регистрировали воздействие систем наведения, что в результате привело к автоматическому срабатыванию бортовых комплексов обороны.

Ранее Олег Гуринов сообщил, что в течение 25 июля коалиция во главе с США 12 раз нарушила протоколы деконфликтации. Он отметил, что нарушения воздушного пространства происходили со стороны истребителей коалиции. Он также указал, что четыре пары истребителей F-16 и пары истребителей «Рафаль» и «Тайфун» нарушали воздушное пространство в районе Эт-Танф, где расположены международные воздушные трассы.