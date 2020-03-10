https://static.news.ru/photo/e7bf0270-62d8-11ea-b55b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anas Alkharboutli/dpa/Global Look Press

Соединённые Штаты Америки не фиксируют информацию о распространении в сирийской провинции Идлиб коронавируса нового типа, рассказал специальный представитель Белого дома по Сирии Джеймс Джеффри.

Пока что мы не видели никакой вспышки коронавируса среди народа в Идлибе, — цитирует дипломата РИА Новости.

Чиновник отметил, что Вашингтон ограничен в возможностях следить за ситуацией в регионе. Штаты опираются на данные неправительственных организаций. В провинции проживают свыше 3,5 млн человек в сложном гуманитарном положении.

Число инфицированных коронавирусом нового типа по состоянию на 10 марта достигло 114 452, скончались 4026 человек. На первом месте по количеству инфицированных по-прежнему остаётся Китай, второй страной-лидером стала Италия.

Ранее китайские учёные выяснили, что коронавирус нового типа сохраняется в воздухе до 30 минут, а передаваться от инфицированного человека к здоровому может на расстоянии до 4,5 метра, писал NEWS.ru.