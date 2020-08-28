Башар Асад утвердил состав нового кабмина Сирии

https://static.news.ru/photo/f92df83a-eaab-11ea-a1ce-fa163e074e61_660.jpg Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сирийский лидер Башар Асад обнародовал 30 августа 2020 года указ № 221 об утверждении нового кабмина республики. По данным канцелярии политика, правительство возглавил Хусейн Арнус, выполнявший с 11 июня 2020-го обязанности главы кабинета министров после отставки своего предшественника Имада Хамиса.

Должность Минобороны Сирии занял генерал Али Абдалла Аюб, министром иностранных дел и по делам эмигрантов стал Валид аль-Малам, говорится в сообщении на странице президента в социальной сети Facebook.

Редакционная группа Конституционного комитета (РГ КК) Сирийской Арабской Республики собирается вновь собраться в Женеве (Швейцария). Дату встречи определят по итогам согласования её повестки, рассказал 28 августа 2020 года во время брифинга спецпосланник генсека ООН по САР Гейр Педерсен. Он отметил «уважительный тон» завершившегося 28 августа заседания РГ КК. Мероприятия проходили на уходящей неделе.

С 2011 года в Сирии продолжается гражданская война. К настоящему времени Дамаску удалось взять под контроль большую часть страны, за исключением провинции Идлиб. Между официальными властями и силами оппозиции последнее время действовало шаткое перемирие, которое периодически нарушали все стороны. После конституционной реформы в стране пройдут выборы. Они должны положить начало процессу политического урегулирования в Арабской Республике.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Башар Асад принял в Дамаске посланника — Фалеха аль-Файяда, бывшего советника премьер-министра Ирака по вопросам нацбезопасности, руководителя иракского ополчения «Хашд аш-Шааби», объединяющего более чем 70 вооружённых фракций, некоторые из которых парадоксальным способом вошли в состав регулярных соединений армии САР.