Сирийские силовики поместили богатейшего бизнесмена и двоюродного брата президента Башара Асада под домашний арест вместе с рядом других коммерсантов.
Данная мера пресечения была введена прямым президентским распоряжением, сообщают источники News.ru. По арестом находится сам Рами Маклюф, его отец Мухаммед и два брата — Ихаб и Ияд.
Рами Махлюф — бизнесмен номер один в Сирии, обладает обширными полномочиями в районах, контролируемых режимом, и владеет десятками коммерческих компаний (нефтяных и авиакомпаний) в Сирии. Дамаск
Ранее появилась информация, что Рами Махлуфу вменяют махинации внутри Коммерческого банка Сирии (Commercial Bank of Syria) и контрабанду в особо крупном размере.
По некоторым
По информации старшого научного сотрудника и директора Программы по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Институте Ближнего Востока (Вашингтон), Башар Асад также распорядился отменить контракты с Ираном в порту Латакии и заблокировать ряд других соглашений с Тегераном.
Ранее News.ru сообщал, что под домашним арестом по приказу Башара Асада содержится начальник службы безопасности президента Сирии генерал-майор Зуль Химма Шалиш.