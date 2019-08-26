https://static.news.ru/photo/77016eda-c8bc-11e9-b549-fa163e074e61_660.jpg Башар Асад Фото: kremlin.ru/Global Look Press

Сирийские силовики поместили богатейшего бизнесмена и двоюродного брата президента Башара Асада под домашний арест вместе с рядом других коммерсантов.

Данная мера пресечения была введена прямым президентским распоряжением, сообщают источники News.ru. По арестом находится сам Рами Маклюф, его отец Мухаммед и два брата — Ихаб и Ияд.

Рами Махлюф — бизнесмен номер один в Сирии, обладает обширными полномочиями в районах, контролируемых режимом, и владеет десятками коммерческих компаний (нефтяных и авиакомпаний) в Сирии. Дамаск намерен передать долю Маклюфа в крупнейшей сирийской компании сотовой связи в пользу другого телекоммуникационного холдинга, отмечает портал Eldorar Alshamia.

Ранее появилась информация, что Рами Махлуфу вменяют махинации внутри Коммерческого банка Сирии (Commercial Bank of Syria) и контрабанду в особо крупном размере.

По некоторым данным , Маклюф не единственный бизнесмен, в отношении которого применена мера пресечения, — комиссия по отмыванию денег, которую возглавляет жена президента Асма Асад, запустила волну расследований в отношении ещё 28 бизнесменов, включая другого двоюродного брата Асада — Дурейда, крупного бизнесмена Мухаммеда Хамшо (за тендер с министерством образования) и одного из братьев Джабер.

По информации старшого научного сотрудника и директора Программы по борьбе с терроризмом и экстремизмом в Институте Ближнего Востока (Вашингтон), Башар Асад также распорядился отменить контракты с Ираном в порту Латакии и заблокировать ряд других соглашений с Тегераном.

Ранее News.ru сообщал, что под домашним арестом по приказу Башара Асада содержится начальник службы безопасности президента Сирии генерал-майор Зуль Химма Шалиш.