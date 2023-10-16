Байдена позвали в Тель-Авив: новое о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху пригласил президента США Джо Байдена приехать в Израиль, сообщил референт израильского премьера. Визит предложили организовать в ближайшие дни, отметил он.

Главные новости о том, что произошло в зоне палестино-израильского конфликта днем 15 октября, читайте в материале NEWS.ru.

Позднее стало известно, что израильские и американские власти обсуждают возможность поездки президента Байдена в Тель-Авив в ближайшие дни. Визит главы США может состояться уже на следующей неделе. В то же время, главный пресс-секретарь совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон отметила, что на данный момент ей ничего неизвестно о подобных планах.

Появится ли гуманитарный коридор в Газу, число погибших палестинцев

Число погибших среди палестинцев в результате израильских ударов по сектору Газа составило более 2700 человек, а количество раненых достигло 10,8 тысячи человек, сообщили в пресс-службе Минздрава Палестины. Ведомство отметило продолжающуюся израильскую агрессию в секторе Газа и ее тяжелые последствия для мирного населения.

Минздрав также обратился к мировому сообществу с просьбой направить в сектор Газа бригады медиков всех специальностей для оказания помощи раненым. Кроме этого, в ведомстве заявили о необходимости врачей в больницах, в которых медицинский персонал погиб во время обстрелов. По данным ООН, в секторе Газа было разрушено более 1300 зданий, а также 5500 жилых сооружений, еще 3700 строений получили серьезные повреждения.

Генсек Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш призвал Израиль обеспечить гуманитарный доступ в Газу, соответствующее заявление появилось на сайте ООН. Генеральный секретарь подчеркнул, что ХАМАС, в свою очередь, должен без обсуждений и условий освободить пленных.

«В этот драматический момент, когда мы находимся на грани пропасти на Ближнем Востоке, мой долг как генерального секретаря ООН — сделать два решительных гуманитарных призыва. ХАМАС: заложники должны быть немедленно освобождены без каких-либо условий. Израиль должен предоставить быстрый и беспрепятственный доступ для доставки гуманитарной помощи, также гуманитарным работникам в секторе Газа», — отметил Гутерриш.

Франция предостерегает Иран, заявления Байдена, уничтожение ХАМАС

Президент Франции Эммануэль Макрон предостерег президента Ирана Эбрахима Раиси от распространения конфликта на весь Ближний Восток. Согласно заявлению пресс-службы Елисейского дворца, нельзя допускать, чтобы боевые действия коснулись Ливана.

Байден в свою очередь заявил о необходимости полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. Американский лидер уточнил, что при этом нужно сберечь Палестинскую автономию. По словам главы Белого дома, Штаты не нашли доказательств причастности Ирана к атакам группировки на Израиль. Кроме того, Байден отметил, что нормализация отношений между Израилем и Саудовской Аравией возможна, но потребует времени.

Также Байден заявил, что на данный момент принцип двух государств неприменим при урегулировании палестино-израильского конфликта. По словам американского лидера, пока что такой вопрос на повестке дня не стоит, однако Израиль отдает себе отчет, что большинство палестинцев не поддерживают деятельность ХАМАС. Израилю следует и дальше преследовать движение, которое, по его словам, является «кучкой трусов, прячущихся за мирными жителями». ХАМАС должен ответить за свои преступления, которые имеют «столь же серьезные последствия, как и Холокост», заключил лидер США.

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