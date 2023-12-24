Стало известно, просил ли Байден о прекращении огня при беседе с Нетаньяху Байден в беседе с Нетаньяху не поднимал вопрос о прекращении огня в Газе

Фото: Ting Shen - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Джо Байден

Президент США Джо Байден заявил, что в рамках прошедшего телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху не поднимал вопроса о прекращении огня в секторе Газа. Американский лидер, слова которого приводятся на сайте Белого дома, добавил, что беседа была длительной, но не стал вдаваться в детали.

Я не просил его о прекращении огня, — заявил Байден.

Он не стал погружаться в детали переговоров с израильской стороной, объяснив это тем, что беседа носила «частный» характер. В то же время в распространенном Белым домом сообщении утверждается, что Вашингтон и Тель-Авив обсудили военную кампанию Израиля в Газе, в том числе ее цели и этапы.

Президент США добавил, что есть острая необходимость защиты гражданского населения, в частности тех, кто принимает участие в гуманитарной миссии. Кроме того, сказал Байден, нужно обеспечить гражданским лицам безопасную возможность выйти из районов, где продолжаются боевые действия.

Ранее стало известно о проведении израильскими войсками крупного рейда на Западном берегу Иордана. Действия, в которых участвует большой контингент ЦАХАЛ, охватывают города Вифлеем, Наблус, Тулькарм и Хеврон. Целью рейда называется уничтожение центров палестинского вооруженного сопротивления. Сообщается о нескольких ожесточенных столкновениях между сторонами.