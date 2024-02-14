Бахрейн выдал Москве обвиняемого в похищении 47 млн рублей россиянина Бахрейн экстрадировал в Россию обманувшего дольщиков мошенника Темирханова

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Бахрейна экстрадировали гражданина России Джамиля Темирханова, обвиняемого в похищении 47 млн рублей у дольщиков, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры России. По данным ведомства, запрос на экстрадицию мужчины в Россию был направлен в декабре 2023 года. В прокуратуре подчеркнули, что Темирханова планируют привлечь к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ «Мошенничество».

По требованию Генпрокуратуры России компетентные органы Королевства Бахрейн экстрадируют Джамиля Темирханова для привлечения к уголовной ответственности по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с 2014 по 2019 год Темирханов получил от более чем 30 дольщиков примерно 47 млн рублей в качестве взносов на строительство многоквартирных домов в городе Избербаш (Дагестан). Однако все эти деньги были потрачены на цели, не предусмотренные договором между Темирхановым и дольщиками. В результате участники долевого строительства остались без жилья и без денег.

Как сообщалось ранее, полиция Аргентины задержала гражданина России по запросу, поступившему от властей Украины. Он приехал в страну на отдых. По словам заведующей консульским отделом посольства РФ в Буэнос-Айресе Наталии Пустоваловой, мужчину могут экстрадировать на Украину.