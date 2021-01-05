Бахрейн, Египет, ОАЭ и СА восстанавливают дипотношения с Катаром

https://static.news.ru/photo/3c34654a-4f85-11eb-9d00-fa163e074e61_660.jpg Фото: anitaDelimont.com/Global Look Press

Дипломатические отношения с Катаром полностью возобновляют Бахрейн, Египет, Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) и Саудовская Аравия. Об этом сообщил глава МИД королевства Фейсал бен Фархан Аль Сауд.

На пресс-конференции по итогам саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в саудовском городе Эль-Уля он отметил, что это предусмотрено заявлением Эль-Уля, которое подписали на саммите аравийские монархии и Египет. Согласно документу, возобновляются и полёты между этими государствами.

Мы отныне будем действовать как единая система для противодействия вызовам в регионе. Соглашение полностью прекращает разногласия с Катаром и позволяет вернуться к дипломатическим отношениям в полном объеме, а также восстановлению авиасообщения, — цитирует Фейсала бен Фархана Аль Сауда ТАСС.

По словам министра, этим странам важно иметь единую позицию по Ирану. Он также выразил уверенность в том, что «международное сообщество полностью осознает необходимость противодействия исходящей от него угрозы».

Саудовская Аравия, ОАЭ, Бахрейн и Египет разорвали дипотношения с Катаром летом 2017 года. Они обвинили Доху во вмешательстве в их внутренние дела. Затем в отношении Катара были введены экономические санкции и транспортная блокада эмирата. Страны, в частности, закрыли воздушное пространство для катарской авиации.

В Катаре назвали решение арабских соседей необоснованным. Позднее «квартет» сформировал список требований, которые в Дохе посчитали невыполнимыми и призвали пересмотреть. Речь в первую очередь шла о понижении дипотношений с Ираном, прекращении отношений с террористическими группами, политической оппозицией и закрытие телеканала Al Jazeera. Кроме того, четвёрка требовала прекратить военное сотрудничество с Турцией.

Ранее участники саммита Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива в составе Бахрейна, ОАЭ, Кувейта, Омана, Саудовской Аравии и Катара подписали соглашение об урегулировании дипломатического кризиса с Катаром, сообщал NEWS.ru.