https://static.news.ru/photo/3806d564-3539-11ea-be34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ameer Al Mohammedaw/dpa/Global Look Press

Генеральный секретарь иракской шиитской группировки «Харакат Хезболла аль-Нуджаба» Акрам аль-Кааби заявил, что Ирак «больше не будет безопасным для США и их агентов».

Аль-Кааби посетил дом убитого иранского генерала Касема Сулеймани и направил письмо дочери генерала Зейнаб Сулеймани, в котором говорится, что фронт сопротивления скоро отомстит тем, кто убил Касема.

3 января во время ракетного обстрела силами США аэропорта Багдада был убит глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) Касем Сулеймани. В ночь на 8 января КСИР нанёс удары по американским военным базам в Ираке. Ранним утром этого же дня иранские ПВО случайно сбили украинский самолёт, следовавший из Тегерана в Киев, приняв его за вражеский объект.

Как ранее писал NEWS.ru, американские СМИ заявили, что Израиль помог США организовать операцию, которая привела к убийству иранского генерала Касема Сулеймани.