Авиалайнер ООН уничтожен в ходе боев в аэропорту Хартума

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Самолет ООН был поврежден в результате обстрела в суданском Хартуме на фоне военных столкновений, которые вспыхнули 15 апреля, сообщает Al Arabia. Телеканал опубликовал видеозапись с обгоревшими фрагментами фюзеляжа лайнера. Профсоюз врачей Судана на официальной странице в Facebook (деятельность соцсети в РФ запрещена) сообщил о смерти трех человек в результате вооруженного конфликта на территории аэропорта.

Двое граждан погибли в аэропорту Хартума. Один гражданин погиб, пять пострадали от выстрелов боевыми патронами в городе Эль-Обейд в провинции Северный Кордофан, — заявили в профсоюзе.

Также произошло нападение на саудоаравийский самолет во время подготовки к запланированному вылету в Эр-Рияд с гостями и членами экипажа на борту. Все бортпроводники благополучно прибыли в посольство Саудовской Аравии в Судане. Тем временем все самолеты Саудовской Аравии, пролетевшие над Суданом, вернулись, а другие полеты в Судан и из Судана были приостановлены.

Ранее доцент факультета мировой политики МГУ Наталия Пискунова предположила, что причинами попытки госпереворота в Судане являются многолетнее этническое противостояние между национальностями киир и динка, а также последствия пандемии COVID-19. Африканист не исключила, что конфликт продлится еще десятилетия.