Авиакомпания FlyDubai отменила все рейсы из Дубая Flydubai: рейсы авиакомпании из Дубая приостановлены до 17 апреля из-за дождей

Фото: Artur Widak/ZUMAPRESS/Global Look Press

Авиакомпания FlyDubai отменила все рейсы из Дубая до 17 апреля на фоне проливных дождей, нахлынувших на Объединенные Арабские Эмираты, говорится в пресс-релизе госкорпорации. Суровые погодные условия в регионе сохранятся всю ночь вплоть до завтрашнего дня.

Все рейсы FlyDubai, которые должны были вылететь из Дубая сегодня вечером (16 апреля), были отменены немедленно до 10:00 (по местному времени Дубая) 17 апреля. В этот период пассажиры, конечным пунктом назначения которых не является Дубай, к путешествию не будут приняты, — отметили представители авиакомпании.

Пассажирам, у которых были отменены рейсы, предложат полную компенсацию стоимости билетов. Сотрудники госкорпорации продолжат следить за ситуацией и соответствующим образом обновлять график полетов.

Ранее Telegram-канал «Осторожно, новости» передавал, что более 130 пассажиров рейса Москва — Дубай авиакомпании FlyDubai не могли вылететь из столичного аэропорта на протяжении 17 часов из-за поломки самолета. Представители перевозчика объяснили задержку неполадками с датчиками диайсинга, уточнили журналисты.

До этого в подмосковном аэропорту Жуковский 400 человек более 12 часов ожидали вылета в Шри-Ланку. При этом пассажиры пожаловались, что сотрудники авиакомпании Red Wings не дали каких-либо разъяснений о задержке рейса.