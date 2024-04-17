Авиакомпания Emirates приостановила регистрацию вылетающих из Дубая Emirates перестала регистрировать вылетающих из Дубая пассажиров из-за дождей

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Авиакомпания Emirates приостановила регистрацию пассажиров, вылетающих из Международного аэропорта Дубая, говорится в заявлении перевозчика в Twitter (X). Причиной назвали плохие погодные условия в городе. Уточняется, что регистрация прекращена с 08:00 по местному времени до полуночи.

Emirates приостанавливает регистрацию пассажиров, вылетающих из Международного аэропорта Дубая, с 8 часов утра 17 апреля до полуночи в связи с операционными проблемами, вызванными плохой погодой и дорожными условиями, — говорится в заявлении.

При этом пассажиры транзитных рейсов не столкнутся с подобными неудобствами. В компании также уточнили, что некоторые самолеты могут прибывать и отправляться с задержками.

Ранее сообщалось, что примерно 2500 россиян застряли в ОАЭ из-за массовой отмены авиарейсов после ливня и урагана. Граждане вынуждены ждать в аэропорту, свободных мест в залах ожидания уже нет, многим приходится размещаться прямо на полу.

Также стало известно, что авиакомпания FlyDubai отменила все рейсы из Дубая до 17 апреля на фоне проливных дождей, нахлынувших на Объединенные Арабские Эмираты. Суровые погодные условия в регионе сохраняются и 17 апреля.