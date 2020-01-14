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Отечественные авиаперевозчики продолжают использовать для полётов воздушное пространство Ирана с мерами предосторожности, рекомендованными Росавиацией.

В ходе совещания, посвящённого вопросам полётов гражданских самолётов в ближневосточном регионе, в ведомстве отметили, что предпринятых на сегодня мер для обеспечения безопасности в иранском небе достаточно.

Согласно докладами экипажей самолётов, негативных особенностей в работе службы обслуживания воздушного движения Ирана нет. При этом работа военного сектора этой службы стала более чёткой.

Росавиация продолжает мониторинг ситуации. В случае необходимости, авиаперевозчикам будут даны дополнительные рекомендации по мерам безопасности, сообщается на сайте ведомства.

Как ранее писал NEWS.ru, после крушения украинского Boeing, авиакомпания «Аэрофлот» разработала новые маршруты в обход Ирана. Аналогичное решение приняли «Уральские авиалинии». Кроме того, стало известно, что от полётов над территориями Ирана и Ирака отказался ряд зарубежных авиаперевозчиков.