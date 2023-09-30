Авиация США за сутки шесть раз создала опасные ситуации в Сирии

Фото: US Navy/Global Look Press

Самолеты и беспилотники коалиции США за сутки шесть раз создали опасные ситуации в районе Эт-Танф в Сирии, сообщил заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вадим Кулить. Кроме того, зафиксировано четыре обстрела позиций правительственных войск со стороны террористических группировок.

За сутки со стороны коалиции зафиксировано шесть случаев нарушения протоколов деконфликтации от 9 декабря 2019 года, связанных с несогласованными с российской стороной полетами беспилотных летательных аппаратов, — говорится в заявлении.

Опасные ситуации создавались двумя парами истребителей F-16 и парой самолетов Rafale США. В сообщении отмечается, что такими действиями коалиция продолжает способствовать обострению обстановки в воздушном пространстве Сирии.

Ранее стало известно, что два истребителя F-35 международной коалиции во главе с США допустили опасное сближение с российским Су-35 в небе над Сирией. Инцидент произошел на высоте около 6500 метров в районе Эт-Танф. Столкновение удалось предотвратить благодаря высокому профессионализму российского летчика, своевременно принявшего все необходимые меры.