Авиация коалиции США за сутки шесть раз пересекла воздушные границы Сирии

Фото: МО США

Авиация международной коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушила воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, заявил ТАСС заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. Он отметил, что подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов, а также накаляет обстановку в воздушном пространстве Сирии.

В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt, — подчеркнул Кулить.

До этого такое же количество нарушений сирийской воздушной границы в районе Эт-Танф со стороны коалиции было зафиксировано 9 декабря. Кулить подчеркнул, что было зафиксировано движение истребителей и штурмовиков. По его словам, также в идлибской зоне деэскалации было проведено пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Исламская партия Туркестана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена): четыре — в провинции Алеппо, один — в провинции Латакия.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вашингтон хочет разжечь огонь новой войны в Сирии, чтобы оттянуть из региона силы России и некоторых арабских государств. При этом аналитик напомнил, что американский вооруженный контингент незаконно находится на территории САР.