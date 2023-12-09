Авиация коалиции США за сутки шесть раз нарушила воздушные границы Сирии

Фото: МО США

Истребители и штурмовики международной коалиции во главе с США шесть раз за сутки нарушили воздушное пространство Сирии в районе Эт-Танф, заявил заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Вадим Кулить. По его словам, также в идлибской зоне деэскалации за сутки зафиксировано пять обстрелов позиций сирийских правительственных войск со стороны террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) и «Исламская партия Туркестана» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена): четыре — в провинции Алеппо, один — в провинции Латакия.

Авиация так называемой международной антитеррористической коалиции во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано шесть нарушений парой истребителей F-15, парой истребителей Rafale и парой штурмовиков А-10 Thunderbolt коалиции, — отметил он.

Ранее шиитские вооруженные формирования «Исламского сопротивления Ирака» открыли огонь по военной базе США в сирийском Аш-Шаддади. Это произошло вскоре после обстрела другого американского объекта в Айн-эль-Асаде на западе Ирака. В результате соответствующей атаки были ранены порядка 20 военнослужащих.

Кроме того, сирийская армия и американские военнослужащие вступили в бой к востоку от провинциального центра Дейр-эз-Зор, находящегося в 420 километрах от Дамаска. Стороны применили крупнокалиберные пулеметы, минометные установки и артиллерийские орудия. Конфликт начался в районе реки Евфрат после авиационного удара Вооруженных сил США по восточным районам Дейр-эз-Зора. На стороне американцев принимали участие курдские формирования «Сил демократической Сирии».

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук заявил, что Вашингтон хочет разжечь огонь новой войны в Сирии, чтобы оттянуть из региона силы России и некоторых арабских государств. При этом аналитик напомнил, что американский вооруженный контингент незаконно находится на территории САР.