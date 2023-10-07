Авиация Израиля ударила по позициям ХАМАС у границы сектора Газа

Фото: Ilan Assayag/JINI/Global Look Press

Военно-воздушные силы Израиля нанесли новые удары по палестинским боевикам группировки ХАМАС рядом с границей сектора Газа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram. По информации армии обороны страны, самолет ВВС атаковал ячейку боевиков около КПП «Ерец».

Армия обороны Израиля продолжает наносить удары по террористическим целям ХАМАС в секторе Газа: самолет ВВС нанес удар по ячейке террористов у КПП «Эрец» на границе с сектором, — говорится в сообщении.

Согласно последней информации Минздрава Израиля, жертвами массированной атаки палестинских радикалов на территорию страны стали 22 человека, еще более 500 пострадали.

Командование ЦАХАЛ ранее сообщило о начале операции под названием «Железные мечи» на территории сектора Газа. Такие действия стали ответом на атаку палестинских боевиков по центральным и южным районам государства. ВВС Израиля нанесли удары по более чем по 20 объектам ХАМАС.

Палестина предложила созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по причине эскалации конфликта с Израилем. По словам палестинского посла в Москве Абделя Хафиза Нофаля, ЦАХАЛ может начать масштабное наступление в направлении сектора Газа и Западного берега Иордана уже 8 октября.