https://static.news.ru/photo/0bc68038-59d0-11ea-a3f1-fa163e074e61_660.jpgФото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press
Турция рассчитывает на консультации с НАТО после гибели своих военнослужащих в Идлибе. Об этом заявил пресс-секретарь правящей Партии справедливости и развития Омер Челик.
По его словам, атаку сирийской авиации можно считать «нападением» на Североатлантический альянс.
Мы рассматриваем это не как нападение... на одну Турцию, а как атаку на международное сообщество. Мы ожидаем тотальной реакции. Мы выдвинем инициативы, связанные с этим, — отметил пресс-секретарь в эфире телеканала CNN Turk.
Ранее NEWS.ru сообщал, что позиции войск президента Сирии Башара Асада в провинции Идлиб подверглись ударам турецкой армии с земли и воздуха. Так Анкара ответила на налёт сирийской авиации, который унёс жизни турецких солдат. Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Он уточнил, что ответ будет «многократным». Сначала сообщалось о 22 погибших при авиаударах, позже цифра увеличилась до 33.