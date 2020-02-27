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Позиции войск президента Сирии Башара Асада в провинции Идлиб подверглись ударам турецкой армии с земли и воздуха. Так Анкара ответила на налёт сирийской авиации, который унёс жизни более 20 турецких солдат.

Об этом заявил глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун. Он уточнил, что ответ будет «многократным», сообщает РИА Новости. Наша деятельность в Сирии продолжится, пока мы не переломаем...