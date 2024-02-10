В Сирии сорвали атаку беспилотников на военную базу США Sky News Arabia: средства ПВО сбили шесть БПЛА над базой США в Сирии

Фото: Defense Ministry/Keystone Press Agency/Global Look Press

Не менее шести беспилотных летательных аппаратов были сбиты средствами ПВО в небе над военной базой США в сирийской провинции Дейр-эз-Зор, сообщает телеканал Sky News Arabia. Объект располагается вблизи газового месторождения Конико.

По данным телеканала, попытку атаки совершили представители шиитского движения «Исламское сопротивление Ирака». Подробностей о происшествии не поступало. Информация о погибших и пострадавших военнослужащих отсутствует.

Ранее ливанский телеканал Al Mayadeen информировал о ракетной атаке на военную базу США у газового месторождения Конико. В ответ на это США нанесли «удары возмездия» по Сирии.

В связи с происходящим координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США предпримут дополнительные действия, чтобы добиться прекращения нападений на свои силы в регионе Ближнего Востока. Он также указал, что Белый дом заблаговременно оповестил руководство Ирака о планах по нанесению авиаударов по объектам, связанным с КСИР.

В свою очередь помощник президента по национальной безопасности Джейк Салливан говорил, что США не намерены ограничиваться проведенными бомбардировками Сирии, Ирака и Йемена. По его словам, Вашингтон будет атаковать до тех пор, пока эти страны не поймут, что Штаты не оставляют безнаказанным убийство своих людей.