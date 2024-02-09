«Атаки нацистов»: Эрдоган о бомбардировках Израиля по сектору Газа Эрдоган сравнил атаки Израиля по сектору Газа с действиями нацистов

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Реджеп Тайип Эрдоган

Удары армии Израиля по территории сектора Газа можно сравнить с атаками нацистов, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления перед участниками Молодежного форума Организации исламского сотрудничества в Стамбуле. По его словам, которые передает газета Hurriyet, в результате израильских бомбардировок пострадало более 67 тысяч палестинцев.

Перед взорами всего мира Израиль, его оккупационные силы убивают палестинцев, в основном детей и женщин. Тысячи наших палестинских братьев жестоко замучены. Более 67 тысяч ни в чем не повинных палестинцев получили ранения в результате израильских бомбардировок, направленных непосредственно против гражданского населения. Места отправления культа, школы, больницы и вся гражданская инфраструктура стали объектами атак Израиля, которые сравнимы с атаками нацистов, — высказался Эрдоган.

Глава государства подчеркнул, что Турция и другие мусульманские страны пытаются донести до международного сообщества факт «преступлений Израиля против человечества». Эрдоган добавил, что продолжит борьбу, пока не будет создано независимое государство со столицей в Восточном Иерусалиме.

Ранее глава МИД Египта Самех Шукри заявил, что угрозы опасного расширения конфликта между Израилем и Палестиной нарастают. По его словам, страдания мирных жителей Газы немыслимы и система гуманитарной поддержки региона оказалась на грани коллапса.