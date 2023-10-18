Атака на больницу в Газе: новости о войне Израиля и Палестины к этому часу

Фото: Abed Rahim Khatib/dpa/Global Look Press

Израильские Военно-воздушные силы обстреляли центральный район сектора Газа. Под удар попала баптистская больница «Аль-Ахли». Количество жертв атаки составило минимум 800 человек. Представитель Министерства здравоохранения палестинского анклава отметил, что все погибшие были гражданскими лицами.

Главные новости о том, что произошло в зоне палестино-израильского конфликта днём 17 октября, читайте в материале NEWS.ru.

На ком лежит ответственность за атаку на больницу

Неудачный запуск ракеты с палестинской стороны привел к попаданию по больнице «Аль-Ахли», в результате которого погибли около 500 человек, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля, ссылаясь на разведывательные данные из разных источников. В военном ведомстве подчеркнули, что ответственность за ошибку несет организация «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России).

Позднее в пресс-службе организации заявили, что «Исламский джихад» непричастен к обстрелу больницы в секторе Газа. Результаты проверки Армии Израиля (ЦАХАЛ) являются фикцией, с их помощью Тель-Авив пытается снять с себя вину, сказал представитель группировки.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху на фоне атаки заявил, что движение ХАМАС является «варварскими предателями». По словам министра, члены группировки убивают собственных детей.

Реакция мировой общественности, непрерывные поставки оружия Израилю

Поставка оружия США Израилю будет идти непрерывно, сообщила заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх. По ее словам, американская военно-транспортная авиация выполнила уже пять таких рейсов с 12 октября. Представитель Пентагона подчеркнула, что оружие в Израиль отправляют почти каждый день. Вероятнее всего, в таком темпе помощь будет осуществляться и дальше, заключила сотрудница оборонного ведомства. Кроме этого она отметила, что США призывают Израиль соблюдать «законы войны» во время операций против палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Штатов Ллойд Остин находится в постоянной связи с коллегами из Тель-Авива, подчеркнула Сингх.

Группа арабских стран в ООН призвала привлечь к ответу виновных в обстреле больницы в секторе Газа, заявил председатель группы Махмуд аль-Хамуд. По его словам, Совет Безопасности ООН должен исполнить свои прямые обязанности.

«Мы призываем Совет Безопасности ООН исполнить свою обязанность и призвать к прекращению огня без предусловий. Мы также хотели бы, чтобы тех, кто совершил это ужасное преступление, привлекли к ответственности», — заявил председатель группы.

Обстрел больницы в секторе Газа является военным преступлением, заявил в своем Telegram-канале зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. По его словам, ответственность за трагедию лежит на США, которые «бездумно раздавали деньги на оружие».

Сирия возложила на Запад ответственность за ракетную атаку на больницу в секторе Газа, сказали в канцелярии президента арабской республики Башара Асада. Как уточнили в сообщении, Запад является соучастником всех преступлений против палестинцев.

Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) запросили проведение заседания Совета Безопасности (СБ) ООН в связи с ударом по госпиталю в секторе Газа, унесшим жизни порядка 800 человек, сообщил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. По его словам, мероприятие могут назначить на 18 октября.

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