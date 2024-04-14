Атака Ирана на Израиль 14 апреля: кто поддержал и осудил Тегеран

Фото: Alexey Belkin/Business Online/Global Look Press

Иран в ночь с 13 на 14 апреля осуществил массированную атаку на Израиль. Какие государства поддержали и осудили удары Тегерана?

Кто поддержал атаку на Израиль

Радио Kan со ссылкой на источники сообщает, что беспилотники в сторону Израиля были запущены не только с территории Ирана. Стало известно, что в атаке участвуют и другие страны. В частности, Йемен.

По данным источника РИА Новости, Военно-воздушные силы правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Аллах» (хуситы) присоединились к атаке на Тель-Авив в ответ на удар по иранскому консульству в Дамаске.

«ВВС „Ансар Аллах“ запустили десятки беспилотников в сторону города Эйлат на юге Израиля. Запуск дронов осуществлялся по нескольким направлениям, чтобы их не отследили и не перехватили до того, как они достигнут своих целей на юге Израиля», — отметил источник.

Арабские СМИ сообщили также о ракетном залпе по Израилю из Ливана.

Кроме того турецкая левая партия «Vatan» (Родина») заявила, что находится «рядом с Ираном» в борьбе против «американского империализма» и «израильского сионизма».

«Родина» является партией левого толка, которая стоит на позициях первого президента Турции Мустафы Кемаля Ататюрка, имеет антизападную и антиамериканскую направленность. Партия считает себя правопреемницей Социалистической партии рабочих и крестьян, созданной в 1919 году.

«Одним из успехов США является их способность одновременно настроить часть светской, консервативной и националистической интеллигенции против Ирана. Телеканалы полны комментаторов, которым промывают мозги абсурдными теориями заговора. Мы выступаем вместе с Ираном против американского империализма и израильского сионизма!» — написал заместитель председателя партии Утку Рейхан в соцсети Twitter (X).

Также, по сообщениям иранских СМИ, Алжир поддержал Тегеран после нападения и пообещал поддержку.

Фото: Iranian Army Office/Keystone Press Agency/Global Look Press

Кто осудил удары Тегерана

Официальный представитель совета национальной безопасности Белого дома Эдриенн Уотсон сообщила, что команда американского президента Джо Байдена поддерживает постоянную связь с израильскими чиновниками, а также с другими партнерами и союзниками.

«Президент Байден ясно дал понять: наша поддержка безопасности Израиля непоколебима», — отметила Уотсон, подчеркнув, что США будут поддерживать союзников в свете угроз со стороны Ирана.

В Европе свою позицию уже обозначили канцлер Германии Олаф Шольц и глава МИД республики Анналена Бербок, канцлер Австрии Карл Нехаммер, и. о. премьер-министра Нидерландов Марк Рютте, а также МИД Польши.

«Мы решительно осуждаем продолжающееся нападение, которое потенциально может погрузить целый регион в хаос. Иран и его доверенные лица должны немедленно прекратить это. В эти часы вся наша солидарность направлена ​​к Израилю», — написала Бербок в Twitter (X).

Также иранскую атаку уже осудили администрация США, глава МИД Франции Стефан Сежурне, премьер-министр Великобритании Риши Сунак и чешский премьер Петр Фиала, глава дипломатической службы Евросоюза Жозеп Боррель и председатель Евросовета Шарль Мишель.

«Это беспрецедентная эскалация и серьезная угроза региональной безопасности», — отметил Боррель в своем аккаунте в Twitter (X), назвав действия Тегерана неприемлемыми.

Генсек ООН Антониу Гутерриш выразил осуждение Тегерану и призвал к немедленному прекращению боевых действий.

«Я резко осуждаю серьезную эскалацию в виде масштабной атаки, которой подвергся Израиль со стороны Исламской Республики Иран. Я призываю к немедленному прекращению этих боевых действий», — говорится в сообщении.

Фото: Ayal Margolin/JINI/XinHua/Global Look Press

Какие страны призвали Иран и Израиль к сдержанности

В Египте выразили обеспокоенность эскалацией между Ираном и Израилем. В МИД страны призвали страны к максимальной сдержанности, чтобы избежать еще большой нестабильности и напряженности в регионе.

«Арабская Республика Египет выражает глубокую обеспокоенность в связи с заявлением о пуске иранских беспилотников-камикадзе против Израиля и признаками опасной эскалации между двумя странами», — сообщил МИД Египта.

МИД Саудовской Аравии также выразило глубокую обеспокоенность эскалацией в ближневосточном регионе на фоне атаки Ирана против Израиля и призвало стороны проявить «крайнюю сдержанность».

«Министерство иностранных дел королевства Саудовская Аравия выражает глубокую обеспокоенность нарастанием военной эскалации в регионе и серьезностью ее последствий, призывает все стороны проявить максимальную сдержанность и уберечь регион и (населяющие его) народы от опасностей войны», — говорится в заявлении, опубликованном на странице ведомства в соцсети Twitter (X).

Читайте также:

Удар Ирана по Израилю 13 апреля: замечены десятки БПЛА. Что происходит?

Атака Ирана на Израиль: бьет не только Тегеран, как отвечает Тель-Авив

Запущен обратный отсчет до «уничтожения Израиля»: иранцы празднуют