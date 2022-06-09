Асад заявил, что готов противостоять армии Турции Президент Асад заявил о готовности сирийской армии противостоять турецким войскам

Фото: Juma Mohammad/Keystone Press Agency/Global Look Press

Сирийская Национальная армия

Президент Сирии Башар Асад не исключил прямого боестолкновения между сирийскими и турецкими войсками на территории республики, сообщает RT Arabic. По словам главы САР, это может произойти в случае вторжении со стороны Турции при наличии народного сопротивления и соответствующих условий.

Два с половиной года назад произошли прямые столкновения сирийской армии с турецкой, и сирийским ВС удалось уничтожить несколько турецких целей, зашедших на территории САР. Сейчас ситуация будет идентичной, насколько позволяет наш военный потенциал, — заявил Асад.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 1 июня объявил о начале новой военной операции на севере Сирии. Она проводится в целях борьбы с боевиками Рабочей партии Курдистана (РПК) и «Силами народной самообороны» (СНС), которые признаны Анкарой террористическими.

Он добавил, что в дальнейшем последуют другие фазы, в ходе которых будет осуществляться зачистка от боевиков других приграничных районов Сирии. Число участников операции и другие подробности турецкий лидер не привёл. При этом отметил, что Анкара будет следить за реакцией «на законные шаги Турции в сфере безопасности».