Обвинения Москвы в сторону Вашингтона на сирийском треке не новы: Минобороны РФ, например, предсказуемо пытается нивелировать все успехи возглавляемой США международной коалиции в Сирии. Причем делает это так, что периодически уже Кремлю, очевидно, чтобы сохранить сдержанность внешнеполитической линии, приходится опровергать военных, как это было в случае с операцией по ликвидации лидера «Исламского государства» (запрещено в РФ) аль-Багдади. Однако с точки зрения дипломатии такие заявления носят спорный и уязвимый характер и не могут иметь хоть какой-то эффект, поскольку Дамаск сам старательно замалчивает свое участие в критикуемой схеме продажи нефти.

Три направления

Президент Сирии Башар Асад заявил, что Соединенные Штаты продают турецкой стороне нефть, захваченную на сирийских месторождениях. Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу Phoenix, текст которого 16 декабря приводит сирийское проправительственное агентство SANA . Ранее на пресс-конференции по итогам очередного раунда переговоров в Нур-Султане постпред Сирии при ООН Башар Джаафари обвинил США в «вооружённом покушении» на сирийские территории и также добавил, что «похищаемую» нефть американцы продают Турции.

Асад и Джаафари не выдали тайны, но достаточно сопоставить их с заявлениями российских представителей, чтобы увидеть: Москва старательно избегает упоминание Турции — своего союзника по Астанинскому процессу — и всю вину за контрабанду возлагает на американские спецслужбы и ЧВК, на счетах которых, как заявляли в Минобороны, ежемесячно оседают более $30 млн.

При этом маршрутов реализации нефти с подконтрольных курдско-арабскому альянсу «Демократические силы Сирии» (ДСС) месторождений всё же несколько.

Первый — поставки сирийскому режиму по нескольким маршрутам. После того, как отряды ДСС отбили нефтяные месторождения у ИГ, а российские ЧВК и проиранские ополченцы поняли тщетность усилий отбить их силовым путем, сирийские братья Катерджи в 2019 году переориентировали свои посреднические усилия с торговли нефтью между Дамаском и ИГ (за что попали под санкции США) на торговлю Дамаска и ДСС.

Тайип Эрдоган и Владимир Путин Сергей Булкин/NEWS.ru

Второй маршрут — через Иракский Курдистан. В нём действительно участвуют США, которые за последнее время построили новый мост на сирийско-иракской границе для такой транспортировки. Не ясно, какую выгоду США получают от этого, но здесь важно другое — в конечном итоге реализация нефти идет через территорию Турции. Об этом, кстати, российские генералы и даже сам президент Владимир Путин громогласно и в деталях на разных площадках говорили после того, как российский военный самолет был сбит на турецко-сирийской границе турецким F-16 24 ноября 2015 года.

При этом следует учитывать, что нефтяные богатства Сирии зачастую слишком преувеличиваются : понятно, что Россия хотела бы, чтобы Дамаск контролировал основные месторождения для того, чтобы выйти на некую самоокупаемость жизнедеятельности институтов власти, однако объём добычи в Сирии будет постепенно снижаться, и этот процесс начался задолго до арабской весны. Даже если взять за расчет ежемесячный доход в $30 млн, о котором говорит Минобороны РФ, то этот показатель ничтожен с точки зрения мировой торговли энергоресурсами. Единственное, что могут решать все вовлеченные в транзит игроки с таким объемом, так это тактические задачи.

Как отмечают источники автора в северной Сирии, доходы от торговли идут буквально «на поддержку штанов» ДСС — курдов и местных племен, с которыми в том числе работают и турки.

Отсюда и третий — возможный — маршрут, о котором активно заговорили совсем недавно, — в Израиль. И хотя американо-израильский бизнесмен Моти Кахана категорически отрицает содействие ДСС (точнее Сирийскому демократическом совету) в продаже нефти в Израиль, еврейское государство демонстрирует всё больший интерес к поддержке сирийских курдов — для противодействия влиянию Ирана, которому необходим восток Сирии для обеспечения бесперебойного наземного маршрута для снабжения своих прокси-сил в САР и Ливане и который за последние годы усилил отношения с Рабочей партией Курдистана.

Важность Турции

Москва, Дамаск и Иран, очевидно, раздосадованы тем, что им не удалось воспользоваться сумятицей после заявления Трампа о выходе иp Сирии — для продвижения через Евфрат для контроля нефтяных полей. В итоге момент был упущен, а США, перераспределив свои военные ресурсы, не только сохранили контроль за нефтескважинами и продолжили удерживать племена и курдов в зоне своего влияния за счет снабжения их через Иракский Курдистан, но и переложили на Россию ответственность за отношения между турками, курдами и Дамаском.

В этой ситуации вовсю проявились и болевые точки российско-турецких сделок: столкновения между протурецкими и проправительственными силами с одной стороны и протурецкими силами и курдами с другой продолжаются. Ровно, как и продолжается расширение буферной зоны Турции на востоке Евфрата за пределы очерченного Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным меморандума.

С одной стороны, это почерк Москвы — подписать рамочное соглашение и оставить место для дальнейших переговоров. Иначе соглашение Путина-Эрдогана изначально предусматривало бы больше зафиксированных деталей, в частности пункт о патрулировании буферной зоны с флангов, что предотвратило бы столкновения оппозиции и развернутых в этой районе сирийских пограничников. С другой стороны, Москва пытается сохранить имидж модератора конфликта и не ссориться с Турцией, поскольку контроль оппозиции над территориями — это то, что мешает Конституционному комитету выглядеть откровенной фикцией и попыткой дополнительной легитимации Асада.

Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Объективно, ситуация влияет на настроения внутри ДСС, где сохраняется надежда на защиту США, несмотря на то, что крепость курдского и арабского альянса вызывает все больше вопросов.

В среднесрочной перспективе Москва может попытаться стать адвокатом курдов — предложить отрядам ДСС на привлекательных условиях влиться в структуру вроде 5-го корпуса (соединения, действующего под эгидой Минобороны РФ), с их помощью выступить сдерживающим проиранские формирования актором и тем самым постараться активизировать диалог с Западом и странами Персидского залива с соответствующей выгодой для САР.