Обвинения Москвы в сторону Вашингтона на сирийском треке не новы: Минобороны РФ, например, предсказуемо пытается нивелировать все успехи возглавляемой США международной коалиции в Сирии. Причем делает это так, что периодически уже Кремлю, очевидно, чтобы сохранить сдержанность внешнеполитической линии,
Три направления
Президент Сирии Башар Асад заявил, что Соединенные Штаты продают турецкой стороне нефть, захваченную на сирийских месторождениях. Об этом он заявил в интервью китайскому телеканалу Phoenix, текст которого 16 декабря приводит сирийское проправительственное агентство
Асад и Джаафари не выдали тайны, но достаточно сопоставить их с заявлениями российских представителей, чтобы увидеть: Москва старательно избегает упоминание Турции — своего союзника по Астанинскому процессу — и всю вину за контрабанду возлагает на американские спецслужбы и ЧВК, на счетах которых, как
При этом маршрутов реализации нефти с подконтрольных курдско-арабскому альянсу «Демократические силы Сирии» (ДСС) месторождений всё же несколько.
Первый — поставки сирийскому режиму по нескольким маршрутам. После того, как отряды ДСС отбили нефтяные месторождения у ИГ, а российские ЧВК и проиранские ополченцы поняли тщетность усилий отбить их силовым путем, сирийские братья Катерджи
Второй маршрут — через Иракский Курдистан. В нём действительно участвуют США, которые за последнее время
При этом следует учитывать, что нефтяные богатства Сирии зачастую слишком
Как отмечают источники автора в северной Сирии, доходы от торговли идут буквально «на поддержку штанов» ДСС — курдов и местных племен, с которыми в том числе работают и турки.
Отсюда и третий — возможный — маршрут, о котором активно
Важность Турции
Москва, Дамаск и Иран, очевидно, раздосадованы тем, что им не удалось воспользоваться сумятицей после заявления Трампа о выходе иp Сирии — для продвижения через Евфрат для контроля нефтяных полей. В итоге момент был упущен, а США, перераспределив свои военные ресурсы, не только сохранили контроль за нефтескважинами и продолжили удерживать племена и курдов в зоне своего влияния за счет снабжения их через Иракский Курдистан, но и переложили на Россию ответственность за отношения между турками, курдами и Дамаском.
В этой ситуации вовсю проявились и болевые точки российско-турецких сделок: столкновения между протурецкими и проправительственными силами с одной стороны и протурецкими силами и курдами с другой продолжаются. Ровно, как и продолжается расширение буферной зоны Турции на востоке Евфрата за пределы очерченного Реджепом Тайипом Эрдоганом и Владимиром Путиным меморандума.
С одной стороны, это почерк Москвы — подписать рамочное соглашение и оставить место для дальнейших переговоров. Иначе соглашение Путина-Эрдогана изначально предусматривало бы больше зафиксированных деталей, в частности пункт о патрулировании буферной зоны с флангов, что предотвратило бы столкновения оппозиции и развернутых в этой районе сирийских пограничников. С другой стороны, Москва пытается сохранить имидж модератора конфликта и не ссориться с Турцией, поскольку контроль оппозиции над территориями — это то, что мешает Конституционному комитету выглядеть откровенной фикцией и попыткой дополнительной легитимации Асада.
Объективно, ситуация влияет на настроения внутри ДСС, где сохраняется надежда на защиту США, несмотря на то, что крепость курдского и арабского альянса вызывает все больше вопросов.
В среднесрочной перспективе Москва может попытаться стать адвокатом курдов — предложить отрядам ДСС на привлекательных условиях влиться в структуру вроде 5-го корпуса (соединения, действующего под эгидой Минобороны РФ), с их помощью выступить сдерживающим проиранские формирования актором и тем самым постараться активизировать диалог с Западом и странами Персидского залива с соответствующей выгодой для САР.
Однако есть и другой вариант — согласиться заполнить вакуум за счёт помощи Ирана, к чему Москву будут подталкивать Дамаск и Тегеран. Подобный сценарий удобен для тактических союзников РФ, но он, учитывая фактор Израиля, конфронтационный по своей сути. Тем более что у США есть возможность переформатировать структуру ДСС и создать новую — с опорой только на племена, которые будут поддерживаться как
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