https://static.news.ru/photo/ee0d7046-5f16-11ea-912d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Syrian Presidency/Xinhua/Global Look Press

Президент Сирии Башар Асад заявил, что командиры террористических группировок, а также совершавшие массовые убийства люди не смогут рассчитывать на амнистию властей страны.

Есть немногочисленные случаи, когда мы не можем объявить амнистию. Это касается людей, которые совершали преступные деяния — преднамеренно убивали большое количество людей. Большинство из них — это командиры террористов, — заявил Асад в интервью «России 24».

Асад считает, что в сирийском конфликте амнистия является одним из элементов внутренней политики. По его словам, без неё нельзя вернуть стабильность.

Глава Сирии напомнил, что во время войны власти время от времени совершали «амнистии примирения».

Каждый, кто держал в руках оружие, должен был сдать это оружие. Государство предоставляло амнистию при условии возвращения к нормальной жизни под властью государства и под властью закона, — рассказал Асад.

По его словам, такая политика вернула стабильность многим районам и власти планируют продолжать проводить амнистии.

Асад считает, что большая часть участников военного конфликта хочет вернуться к мирной жизни. По его словам, люди встали на сторону террористов под страхом смерти и под влиянием пропаганды.

У них не было выбора, — подчеркнул он.

По его словам, процесс амнистии необходимо продолжать, чтобы вернуть в родные дома сирийцев, которые находятся в стране и за пределами родины.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Россия и Турция нашли приемлемые решения проблемы сирийского Идлиба. Президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом были непростыми, но позитивно закончились.