https://static.news.ru/photo/ce0b19c0-3418-11ea-9dfd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anton Belitsky/Russian Look

Анна Осипова, известная под псевдонимом Юта, дала концерт в сирийской провинции Хасеке.

Выступление прошло в авиационной комендатуре в Митрасе, певица исполнила как свои собственные композиции, так и военные песни. Концерт был приурочен к православному Рождеству.

Опорный пункт в Митрасе занимается патрулированием окрестностей и контролирует обстановку на границе с Турцией. Американские военные покинули этот пункт два месяца назад.

Если ты можешь поддержать людей, которые служат здесь, ты просто обязан это сделать. Я получила такое колоссальное количество любви от ребят... Очень классно, очень почётно приехать домой, рассказать сыну, например, — цитирует певицу РИА Новости.

Как писал NEWS.ru ранее, в декабре 2019 года Юта уже давала концерт в Сирии. Выступление прошло в провинции Дейр-эз-Зор, где на данный момент налаживается мирная жизнь — туда возвращаются беженцы. Артистка исполнила песни «Моя родина», «Любимый мой», «Когда настанут холода», «За Россию» и другие.