Власти Египта, похоже, решили пойти на подавление протестных настроений, которые стали поводом говорить о «реставрации» волнений образца 2011 года. Минувший уикенд закончился новостью о задержании правозащитницы Маинур аль-Массри, которая присутствовала на судебных заседаниях по делам протестующих. Несмотря на то, что новости о митингах и демонстрациях отчаянно форсируются катарским телеканалом Al-Jazeera и прочими СМИ, враждебно настроенными по отношению к египетскому руководству, ситуация всё равно даёт повод для тревоги.

О задержании аль-Массри сообщил её адвокат. Правозащитница в минувшие выходные участвовала в судебных заседаниях, посвящённых делам демонстрантов, задержанных в эти дни. Она «была задержана, как только покинула офис прокурора государственной безопасности в Каире», где пыталась помочь задержанным. Волнения, как сообщалось , начались 21 сентября. Арабский сегмент Twitter облетели видеоролики, на которых запечатлены протестующие в центре Каира, в портовых городах Александрия и Суэц, в городах Думьят, Даманхур и Махалля. Участники, как можно понять по многочисленным видео, требовали отставки президента Арабской Республики Абдель Фаттаха ас-Сисси. Подлинность отснятых роликов проверить сложно.

Данные о том, что происходит в Египте, разнятся. Агентство ТАСС 21 сентября сообщило , что массовое скопление людей в Каире объясняется общей обстановкой в связи с состоявшимся в тот де день футбольным матчем между двумя ключевыми футбольными клубами — «Аль-Ахли» и «Замалек» (3:2). Однако 21 сентября всё равно появились новости о задержаниях.

نوافيكم من قلب الحدث..

استخدام الوحشية والقوة المفرطه الان ضد متظاهرين السويس الثائره #ميدان_التحرير_الان #السويس pic.twitter.com/9FX5JTdfHT — Newshour (@Newshour20) September 21, 2019

В целом, в минувшие выходные, если верить египетскому Центру экономических и социальных прав (ECRF), было арестовано свыше 300 человек. Всего в стране правозащитники насчитывают 60 тыс. политических заключённых. В связи с этим новости о протестах стали неожиданностью для экспертов.

Протесты в Египте просто невозможны без разрешения властей. В последние годы мы видели много попыток, которые сразу же пресекались, — говорит Эйч Эй Хеллайер из Королевского института объединенных служб в Лондоне.

Наблюдатели отмечают, что египетские СМИ, которые находятся под контролем правительства, практически не реагировали на события. Один из телеканалов показал трансляцию с площади Тахрир после того, как она была очищена от демонстрантов. При этом в стране блокируется доступ к соцсетям и ряду ведущих мировых СМИ.

نوافيكم من قلب الحدث..

استخدام الوحشية والقوة المفرطه الان ضد متظاهرين السويس الثائره #ميدان_التحرير_الان #السويس pic.twitter.com/9FX5JTdfHT — Newshour (@Newshour20) September 21, 2019

Как отмечает Al-Jazeera, импульс для проведения протестных акций дал живущий в Испании бизнесмен-диссидент Мухаммад Али, который в течение нескольких лет работал подрядчиком по линии вооружённых сил Египта. Его ролики с разоблачением коррупции в армии обрели большую популярность в социальных сетях. Даже ас-Сиси пришлось публично отрицать обвинения бизнесмена. В видео, которые выпускал Али, раскрывались сложные коррупционные схемы — в том числе те, которые касались президента республики и его семьи. Рассматривая Али как инсайдера, многие египтяне считают его утверждения заслуживающими доверия. Ещё неделю назад Али призвал египтян выйти на улицы в знак протеста против действий власти. Считается, что предполагаемые акции 21 сентября — это отклик на его призывы.

Примечательно, что диссидент пытался столкнуть лбами министра и обороны Египта Мухммеда Заки и ас-Сисси: он просил главу оборонного ведомства арестовать президента, а армию — поддержать протест. Ас-Сисси, как известно, пришёл к власти как раз в результате военного переворота.

У египтян не может не быть претензий к качеству жизни в стране. Сейчас республика пытается завершить программу экономических реформ. Государство, многие годы ориентированное на субсидирование ключевой продуктовой корзины и энергоносителей, пытается полностью отказаться от субсидий. В недавнем прошлом официальный Каир ежегодно тратил свыше $18 млрд на государственные дотации, однако в текущих экономических условиях уже неспособен делать это. В июле Международный валютный фонд (МВФ) одобрил выделение Арабской Республике последнего, шестого по счёту кредитного транша в размере около $2 млрд. В результате общая сумма выплат составила около $11,9 млрд, отмечалось в сообщении МВФ. Решение о предоставлении Египту финансовой помощи в размере $12 млрд было принято в ноябре 2016 года.

Любое подавление протеста может быть опасно. Не исключено, что применение силовых мер по отношению к демонстрантам — вне зависимости от масштабов протестных акций — изменит отношение мировых финансовых структур к официальному Каиру. А для этого достаточно пары репортажей о задержаниях.