На фоне неопределённости, царящей вокруг судьбы американского контингента на Ближнем Востоке, вооружённые силы (ВС) США провели операцию на территории Ирака по поимке одного из влиятельных суннитских командиров. Соответствующие данные подтверждаются только на уровне источников зарубежных агентств. Действия американцев стали ответом на один из недавних обстрелов американской базы Айн аль-Асад, которая находится на иракской территории.

Операция была проведена в населённой преимущественно суннитами провинции Анбар, которая находится в западной части Ирака. Американские военные структуры анонимно подтвердили , что в их руках, действительно, оказался лидер суннитских военизированных формирований, которые имеют связь с влиятельной шиитской боевой организацией «Хашд аш-Шааби» (Силы народной мобилизации, объединяют не только шиитские группировки, но и ряд суннитских племенных ополчений). Его имя — Нассер аль-Убайди. Операция, как сообщается, была проведена при участии авиации. Лидер группировки был схвачен в своём доме в районе Джуббы — в 190 км от Багдада. Это произошло после того, как службы безопасности Ирака сообщили своим американским коллегам, что именно аль-Убайди приложил свою руку к одному из ракетных обстрелов американской военной базы Айн аль-Асад, которая находится на иракской территории.

Айн аль-Асад расположена к западу от иракской столицы. Ракетный обстрел произошёл 3 декабря. По официальной информации, на территорию военного объекта упало 5 ракет. Никто не пострадал. Нападение, как обращают внимание наблюдатели, произошло спустя всего десять дней после необъявленного визита на Айн аль-Асад вице-президента США Майкла Пенса для встречи с американскими военнослужащими. Правда, публично ответственность за атаку не взяла ни одна из радикальных группировок. На территории Ирака находятся несколько военных баз, где расквартированы военные США — для борьбы с остатками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещено в РФ). Общая численность американских военных в Ираке оценивается в 5 тыс. человек. В конце октября аналогичное нападение было совершено на базу, которая находится в районе Эт-Таджи на севере иракской столицы. Тогда также никто не пострадал.

US Joint Staff/Global Look Press

В день операции сообщалось о встрече представителей иракской политической элиты с заместителем государственного секретаря США по политическим вопросам Дэвидом Хейлом для дискуссии вокруг двусторонних отношений и политической ситуации в Ираке. В центре внимания были протестные выступления, подавление которых привело к ещё большим беспорядкам. Подобная ситуация широко рассматривается как благодатная среда для активности незаконных формирований. На встрече с Хейлом иракский президент Бахрам Салих подтвердил, что разрешение гражданского конфликта в Ираке «должно соответствовать принципу сохранения национального правительства и не подвергаться внешнему вмешательству». На встрече, как сообщается, обсуждались пути укрепления отношений между двумя странами и развитие перспектив сотрудничества. По этим данным, на переговорах также присутствовал американский посол в Ираке Мэтью Тюллер.

Операция ВС США в провинции Анбар означает концептуальный переход к борьбе с другим типом угроз. Если раньше американские спецподразделения участвовали исключительно в кампаниях против таких радикальных элементов в Ираке, как боевики ИГ, то теперь, по-видимому, они продемонстрировали готовность бороться с теми силами, которых сложно квалифицировать как «джихадистов». «Хашд аш-Шааби», которых называют иранскими «клиентами», уже давно являются частью военной и политической реальности Ирака, и работа по предотвращению их интеграции в иракские структуры, чего добивается Тегеран, требует больших усилий. Тем не менее, их влияние становится угрозой не только для США, но и для их союзников в регионе. Израильские власти неоднократно говорили о том, что удар по объектам на их территории иранская военная элита планирует нанести в том числе с территории Западного Ирака. Неавторизованные воздушные нападения, которые в этом году потрясли объекты «Хашд аш-Шааби» в Ираке, приписывают именно израильским силам.

Пока непонятно, какая реакция может последовать от иракских военизированных формирований, которые стали объектом американской операции, однако вряд ли стоит ожидать, что такая смена военных приоритетов вряд ли будет прощена американцам.