https://static.news.ru/photo/8d807744-5c52-11ea-8b6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Stringer/Global Look Press

Сирийские военные вернули под контроль город Саракиб, который находится на территории восточной зоны провинции Идлиб. Об этом в понедельник, 2 марта, сообщили сирийские журналисты со ссылкой на информированный источник.

Контроль над городом был получен в результате боя с террористами. Сирийская армия вступила в вооружённый конфликт с боевиками группировки «Джебхат ан-Нусра» (запрещённая в РФ организация) и с сотрудничающими с ней формированиями, передаёт сирийская газета Al-Watan Syria.

Армия президента Башара Асада впервые заняла город в начале февраля и отступила ближе к марту, чтобы перегруппироваться.

Ранее, 1 марта, NEWS.ru писал, что сирийские военные заняли окраины города Саракиб, находящегося на пересечении двух стратегически важных шоссе Алеппо — Дамаск и Латакия — Алеппо.