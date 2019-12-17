Сирийская армия отразила несколько атак в провинциях Идлиб и Алеппо. Нападающие принадлежали различным группировкам, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
По его словам, все нападения были отбиты,
В нападении в Идлибе принимали участие два танка и три машины пехоты. В Аллепо были уничтожены три автомобиля нападавших.
Как ранее сообщал NEWS.ru, российское правительство в 2019 году собирается выделить структурам ООН примерно $17 млн на восстановление Сирии.
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