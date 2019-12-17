https://static.news.ru/photo/b93c7df2-2105-11ea-981d-fa163e074e61_660.jpg Фото: XinHua/Global Look Press

Сирийская армия отразила несколько атак в провинциях Идлиб и Алеппо. Нападающие принадлежали различным группировкам, рассказал руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.

По его словам, все нападения были отбиты, передаёт РИА Новости. Однако в ходе столкновений погибли трое военных, ещё 25 были ранены.

В нападении в Идлибе принимали участие два танка и три машины пехоты. В Аллепо были уничтожены три автомобиля нападавших.

Как ранее сообщал NEWS.ru, российское правительство в 2019 году собирается выделить структурам ООН примерно $17 млн на восстановление Сирии.