Армия обороны Израиля уничтожила отряд ХАМАС на юге страны Пресс-служба ЦАХАЛ: в районе кибуца Зиким на юге Израиля уничтожен отряд ХАМАС

Фото: Gil Cohen Magen/XinHua/Global Look Press

Армия обороны Израиля

В районе кибуца Зиким на юге Израиля армия обороны (ЦАХАЛ) уничтожила отряд бойцов ХАМАС, пересекших границу со стороны сектора Газа, сообщает пресс-служба ЦАХАЛ в Telegram. С 7 октября Израиль проводит операцию «Железные мечи» в ответ на массированный ракетный обстрел ХАМАС по центральным и южным районам страны.

Сегодня утром вертолет ЦАХАЛ атаковал террористическую ячейку, расположенную рядом с линией безопасности в районе Зиким, — говорится в сообщении.

Ранее израильские вооруженные силы в связи с обострением ситуации вокруг сектора Газа вторглись в палестинский город Наблус на Западном берегу реки Иордан. В населенном пункте начались вооруженные столкновения. Наблус находится приблизительно в 100 километрах от сектора Газа и на Западном берегу, на территории Палестинской автономии.

До этого в соцсетях опубликовали кадры последствий новой атаки армии Израиля по сектору Газа. На роликах видно, как яркая вспышка загорается среди зданий. Также на камеру попал полыхающий район больницы. По данным израильских СМИ, военные ЦАХАЛ по состоянию на 20:00 мск 9 октября атаковали 1707 целей радикалов в секторе Газа. При этом в ночь на 9 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала более 500 военных целей в Газе. Огонь велся по объектам ХАМАС с истребителей и вертолетов.