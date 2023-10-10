Армия обороны Израиля показала видео нанесения авиаударов по сектору Газа

Фото: Ashraf Amra/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля распространила видео авиаударов по сектору Газа, заявили в ЦАХАЛ. Целями в районах Римал и Хан-Юнис в ночь на 10 октября являлись мечети, в которых, по утверждению израильтян, были склады с оружием и командные центры палестинских бойцов, а также несколько «оперативных квартир».

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За последние несколько часов истребители нанесли удары по многочисленным целям, принадлежащим террористическим организациям в секторе Газа. За ночь десятки истребителей поразили более 200 целей в Римале и Хан-Юнисе, — говорится в заявлении ЦАХАЛ.

Отмечается, что эти районы используются как «террористические хабы для ХАМАС и множество атак против Израиля управлялись оттуда».

Ранее международный представитель ЦАХАЛ подполковник Джонатан Конрикус заявил, что армия поставила перед собой цель сделать так, чтобы у ХАМАС «не было никакого военного потенциала к концу войны».

Очередной виток обострения ситуации на Ближнем Востоке произошел 7 октября из-за атаки боевиков ХАМАС из сектора Газа на территорию Израиля. По последним данным, при обстрелах в секторе Газа погибли 704 человека. Во время воздушных атак армии Израиля были убиты в том числе 143 ребенка и 105 женщин. Порядка 4000 жителей получили ранения. Жертвами среди израильтян стали не менее 900 человек, более 2,6 тыс. получили ранения.