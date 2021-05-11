Армия обороны Израиля опубликовала видео ударов по ХАМАС

https://static.news.ru/photo/7dc011bc-b29f-11eb-bfb2-96000091f725_660.jpg Фото: Telegram

Армия обороны Израиля опубликовала видео ударов по позициям ХАМАС в секторе Газа.

По данным ЦАХАЛ, высотное здание, уничтоженное точечным ракетным ударом, использовалось движением ХАМАС как разведывательный центр, пишет RT.

При этом а ответ на авиаудары по сектору Газа ХАМАС выпустил по Тель-Авиву 130 ракет. Об этом сообщил официальный представитель движения Сарая Аль-Кудс Абу-Хамза. При этом в Израиле утверждают, что по ним выпустили 600 ракет, большую часть из которых они отбили.

Израильская пресса пишет, что погибла одна женщина и ещё несколько десятков человек пострадали из-за обстрелов ХАМАС. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху заявил, что противники заплатят высокую цену за свои действия.

Как писал NEWS.ru, одна из ракет попала в Трансизраильский нефтепровод — загорелся гигантский топливный бак. Есть ли там нефтепродукты — неизвестно.

Израильская армия заявила, что наносит удары по оружейным складам в гражданских постройках в секторе Газа. По данным полиции Израиля, в Восточном Иерусалиме снова начались беспорядки, полицейские применяют спецсредства.